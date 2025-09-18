CHP İstanbul il binasında çalışan 41 kişi işten atıldı!

Özgür Çelik’in yerine mahkeme kararıyla İstanbul İl Başkanlığına "kayyum" olarak görevlendirilen Gürsel Tekin süreci CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'kararı tanımıyoruz' demesine rağmen devam ediyor.

41 PERSONELİN İŞİNE SON VERİLDİ

Sözcü’nün haberine göre, Gürsel Tekin’in "kayyum" olarak polis ekipleriyle birlikte binaya girmesi sebebiyle Genel Başkan Özgür Özel’in çalışma ofisi olarak kullanılmaya başlanan Seyrantepe'deki binaya gidip gelmeye başlaması sebebiyle, 41 personel işe gitmemişti.

41 kişinin iş sözleşmelerinin sona erdiği ortaya çıktı.

Öte yandan Gürsel Tekin'in günler önce yaptığı "Bütün saldırılara rağmen, bütün haksızlığa rağmen, bütün hukuksuzluğa rağmen, ailemize, çocuğumuza saldırıya rağmen sabrımızı, metanetimizi korumaya çalışıyoruz. Bir an önce görevimizi yapacağız ve bu görevimizi yüzümüzün akıyla arkadaşlarımıza emanet edeceğiz. Sadece bize izin verin, telaşlanmayın" açıklaması dikkat çekmişti.

