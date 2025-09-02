CHP İstanbul İl Kongresi iptal edildi! Yönetim görevden alındı

CHP'nin 8 Ekim 2023'te gerçekleşen İstanbul İl Kongresi'ne yönelik iptali için dava açılmıştı. Mahkeme, Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar verdi.

Sözcü'nün haberine göre 196 delegenin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına karar verilirken mevcutta yürüyen kongre sürecinin de durulmasına karar verildi.

HEYET GÖREVLENDİRİLDİ

İstanbul İl Başkanlığı'na geçici olarak Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz,Erkan Narsap heyeti görevlendirildi.

Öte yandan Halk TV'ye konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, karara yönelik yaptığı ilk açıklamada "Meseleyi anlayamaya çalışıyoruz. Konu bize henüz tebliğ edilmedi" dedi.

Ayrıntılar geliyor...