CHP İstanbul İl Kongresi iptal edildi! Yönetim görevden alındı

Düzenleme: Kaynak: Sözcü Gazetesi
Son dakika haberi... CHP'nin 8 Ekim 2023'te gerçekleşen İstanbul İl Kongresi, Mahkem kararı ile iptal edildi. Karar ile birlikte Özgür Çelik ve mevcut yönetim görevden alındı. Özgür Çelik yaptığı ilk açıklamada "Meseleyi anlayamaya çalışıyoruz. Konu bize henüz tebliğ edilmedi" dedi.

CHP'nin 8 Ekim 2023'te gerçekleşen İstanbul İl Kongresi'ne yönelik iptali için dava açılmıştı. Mahkeme, Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar verdi.

Sözcü'nün haberine göre 196 delegenin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına karar verilirken mevcutta yürüyen kongre sürecinin de durulmasına karar verildi.

HEYET GÖREVLENDİRİLDİ

İstanbul İl Başkanlığı'na geçici olarak Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz,Erkan Narsap heyeti görevlendirildi.

Öte yandan Halk TV'ye konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, karara yönelik yaptığı ilk açıklamada "Meseleyi anlayamaya çalışıyoruz. Konu bize henüz tebliğ edilmedi" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

