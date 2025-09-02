CHP İstanbul İl Kongresi iptal edildi! Borsa İstanbul'da sert düşüş yaşandı

CHP İstanbul yönetiminin mahkeme kararıyla görevden alınmasının ardından piyasalarda hareketlik yaşandı.

Borsa İstanbul'da panik satışları yapılırken, BIST 100 Endeksi yüzde 3,56 değer kaybetti. Ayrıca, Koç Holding ve bankacılık devlerinde işlemler durdu. Endeks 11 bin puanın altına gerileyerek 10 bin 888 puana düştü.

CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptaline ilişkin mahkeme kararı, Türkiye'nin siyasi arenasında büyük bir deprem etkisi yaratırken, finans piyasalarında da sert dalgalanmalara yol açtı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin açıkladığı kararla, 8 Ekim 2023'te gerçekleştirilen 38. Olağan İl Kongresi iptal edildi. Bu kongrede seçilen İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetim görevden alınırken, 196 delege tedbiren uzaklaştırıldı ve devam eden kongre süreci durduruldu. Mahkeme ayrıca, eski CHP Milletvekili Gürsel Tekin'i geçici yönetim kurulu başkanı olarak atadı. Karar, partideki güç dengelerini altüst ederken, yatırımcıların siyasi belirsizliğe tepkisiyle borsa endeksi hızla geriledi, altın ve döviz kurlarında ise belirgin hareketlilik gözlendi.

Karar, piyasalarda şok etkisi yarattı.

BORSADA SERT DÜŞÜŞ

Borsa İstanbul, kararın ardından yönünü aşağı çevirdi. Yatırımcılar yoğun satışa geçerken, BIST 100 Endeksi yüzde 3,56 değer kaybetti.

Ayıca birçok hissede devre kesiciler çalıştı. Koç Holding hissesi yüzde 4,78'lik sert düşüşün ardından geçici olarak işleme kapatıldı. Benzer şekilde, bankacılık sektörünün devlerinden Akbank ve İş Bankası hisseleri de yüzde 5'e yaklaşan değer kayıpları yaşayarak devre kesti ve alım satıma ara verildi.

Endeks 11 bin puanın altına gerileyerek 10 bin 888 puana düştü.

BIST'TEN AÇIKLAMA

Borsa İstanbul'da açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacak.

BIST'ten yapılan açıklamada, "Saat 15:40:03 itibarıyla BIST100 endeksinde meydana gelen 2% değişim sebebiyle Pay Piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacaktır" denildi.



"CHP DAHA GÜÇLÜ ÇIKACAK"



Karar, CHP'nin iç dinamiklerini sarsarken, Türkiye'nin genel siyasi ortamını da gerdi. Parti, Gürsel Tekin liderliğindeki geçici yönetimin erken bir kurultay çağrısı yapabileceğini ima etti. Yetkililer, "Bu karar, demokrasiye darbe; ama CHP daha güçlü çıkacak" açıklamasında bulundu. Piyasalar, temyiz sürecini ve olası erken seçim tartışmalarını yakından izlerken, Merkez Bankası'nın rezervleri ve faiz politikaları kritik rol oynayacak.