CHP - İYİ Parti İttifakı yeniden mi kurulacak?

Cumhuriyet halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, ittifak isteyenlere “Ne yapalım? 2028'i mi kaybedelim sizin güzel hatırınız için” diyen İyi Partili Müsavat Dervişoğlu’na yanıt verdi. Çelik, "Merkezi düzeyde ittifak olmazsa tabanda İstanbul İttifakı var" dedi.

Genel seçimlerden sonra Millet İttifakının iki önemli partisi olan CHP ve İYİ Parti arasında yerel seçimlerde ittifak yapma üzerine her iki taraftan da peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Afyonkarahisar’da yaptığı açıklamada 2 partinin ittifak yapmasını savunanlara İYİ Parti Grup Başkan vekili Müsavat Dervişoğlu tepki gösterdi. Dervişoğlu, bazı çevreler ile kendi içlerindeki bazı arkadaşlarının Millet İttifakı'nı yenilenmediği takdirde CHP'nin belediyeleri kaybedeceği söylemlerinde bulunduğunu belirtti.

İttifak taleplerine tepki gösteren Dervişoğlu, 2023 seçimi çok iyi şartlara rağmen bir ittifak kurarak kazanamadıklarını belirterek, "Şimdi bize diyorlar ki, 2024'te de ittifak kuralım. Ne yapalım? 2028'i mi kaybedelim sizin güzel hatırınız için" demişti.

12punto’dan Ercan Deniz Küçük’ün, Çağlayan Adliyesi önündeki basın açıklaması öncesi sorularını yanıtlayan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Müsavat Dervişoğlu’nun ittifakla alakalı yaptığı eleştirilere cevap verdi.

İttifak konusunda diyalog zemininin henüz kapanmadığını düşündüklerini belirten Çelik açıklamasının devamında:

“Biz ittifak konusunda diyalog zemininin henüz kapanmadığını düşünüyoruz. Yani 2023 bir genel seçimdi. 2024’te bir yerel seçime gideceğiz. Genel seçimle yerel seçim dinamikleri birbirinden farklı olan seçimler. Henüz ittifak zemininin diyalog konusunda kapalı olmadığını düşünüyoruz. Ancak onun ötesinde zaten bir İstanbul ittifakı tanımlamasını sürekli ifade ediyoruz. Yani bu İstanbul İttifakı bir taban ittifakı bir toplumsal ittifak. İstanbul’u 4.5 yıldır yöneten Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın İmamoğlu çok başarılı çalışmalar yürütüyor. 2019’dan seçildiği günden bugüne kadar İstanbul’a çok önemli hizmetleri oldu. Bu anlamıyla zaten sokakta ve sahada bir İstanbul İttifakı olduğunu biz çok net bir şekilde görüyoruz. Hangi siyasi partiye oy verirse versin Büyükşehir Belediye Başkanımızın çalışmalarından memnun olan bir taban İstanbul’da oluşmuş durumda. Dolayısıyla evet bir merkezi düzeyde bir ittifak diyaloglarının henüz kapalı olmadığını düşünüyoruz. Ancak oralarda bir tıkanma söz konusu olduğunda bir İstanbul İttifakı’nın da mümkün olduğunu, bunun bir toplumsal ittifak olduğunu, bir taban ittifakı olduğunu ok net bir şekilde görüyoruz. Çok çeşitli siyasi partilerin yöneticileriyle konuştuğumuzda onların da bu yönde bir bakış açısı olduğunu çok net bir biçimde görüyoruz" dedi.

Çelik, ittifak olmadığı takdirde CHP İl Örgütünün yerel seçim programının nasıl şekilleneceği yönündeki soruya:

“Biz 2019’dan bugüne kadar Büyükşehir Belediyemizin gerçekleştirdiği başarılı çalışmaları topluma çok sistemli şekilde anlatacağız. İstanbul’un 39 ilçesinde örgütlerimizle birlikte. Aynı zamanda ilçe belediye başkan adaylarımız olacak. Onlar Büyükşehir belediyesinin ve kendi belediyelerinin başlattığı çalışma hikayelerini topluma anlatacaklar. Bunun dışında da toplumun her kesimiyle, tüm siyasi partilerle tüm demokratik kitle örgütleriyle tüm sıklarla sürekli iletişim halinde, sürekli sıkı bir diyalog içerisinde İstanbul İttifakı sürecini yöneteceğiz” yanıtını verdi.