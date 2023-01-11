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CHP İzmir İl Başkanlığı'nda devir teslim

CHP İzmir İl Başkanlığı görevinden milletvekili aday adayı olmak üzere ayrılan Deniz Yücel, görevi Şenol Aslanoğlu'na devretti.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 23:50
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CHP İzmir İl Başkanlığı'nda devir teslim

CHP İzmir İl Başkanlığı'nda devir teslim
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(DHA) - İzmir Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığından milletvekili aday adayı olmak için görevden ayrılan Deniz Yücel'in yerine, CHP MYK kurulu İzmir İl Başkanlığına Şenol Aslanoğlu'nu atadı.

CHP İl binasında düzenlenen devir teslim törenine yeni İl Başkanı Aslanoğlu'nun yanı sıra, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları katıldı.

YÜCEL: BU ORTAMDA İL BAŞKANLIĞI ATEŞTEN GÖMLEK GİYMEKTİR

Devir teslim töreninde konuşan eski İl Başkanı Deniz Yücel, "Geçtiğimiz pazartesi günü, boşalan İl başkanlığı görevine Merkez Yürütme Kurulumuzca Şenol Aslanoğlu arkadaşımız atanmıştır. Böyle zor bir görevi üstlenmek her şeyden önce büyük bir fedakarlıktır, ateşten gömlek giymektir. Bu görevlerde, kişiler gelip geçicidir. Asıl olan Cumhuriyet Halk Partisidir." dedi.

BAŞKAN ASLANOĞLU’NDAN TÜM PARTİLİLERE TEŞEKKÜR

İl başkanlığına atanan Aslanoğlu, "Beni bu göreve layık gören, başta Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na ve partimizin Merkez Yönetim Kurulu üyelerine güvenlerinden dolayı çok teşekkür ederim. Bana, çocukken sokaklarında koştuğum, tüm yaşamım boyunca hiç ayrılmadığım, büyük bir aşk ile bağlı olduğum, içinde yaşamaktan tüm hemşerilerim gibi mutlu olduğum, demokrasinin, cumhuriyetin, barışın ve hoşgörünün kenti İzmir’ime hizmet verme onurunu bahşettiler. Beni var eden bu kente vefa borcumu ödemek için şans tanıdılar. Minnettarım." ifadelerini kullandı.

SOYER: SONUNA KADAR DESTEK OLACAĞIM

Başkan Aslanoğlu'na destek olacağını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Maratonun son 100 metresini koşacağız. Cumhuriyetin 2'nci yüzyılında il başkanı, Cumhuriyetin il başkanı demek, büyük bir onur. İktidarın kapısını açacak İzmir'de il başkanı olmak bu dönemde olağanüstü büyük bir onur. Kutluyorum, kol kola yürüyeceğimizin bilinciyle sonuna kadar destek olacağımı bilmenizi istiyorum." diye konuştu.

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