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CHP Konak Kadın Kolları Başkanı Serhadbeyli hayatını kaybetti

İzmir CHP Konak İlçe Kadın Kolları Başkanı ve Konak Belediyesi Meclis Üyesi Nurten Serhadbeyli hayatını kaybetti. Serhadbeyli'nin bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenildi.

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 18:35
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CHP Konak Kadın Kolları Başkanı Serhadbeyli hayatını kaybetti

CHP Konak Kadın Kolları Başkanı Serhadbeyli hayatını kaybetti
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Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir ayağında uzun yıllardır görev yapan Konak İlçe Kadın Kolları Başkanı Nurten Serhadbeyli hayatını kaybetti. Serhadbeyli akciğer kanseri ile mücadele ediyordu.

BELEDİYE BAŞKANI DUYURDU

Serhadbeyli'nin ölümünü Konak Belediye Başkanı Abdül Batur duyurdu. 

Batur ''CHP Konak İlçe Kadın Kolları Başkanımız ve Konak Belediyesi Meclis Üyemiz, değerli yol arkadaşımız, sevgili dostumuz, kardeşimiz Nurten Serhadbeyi'ni kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Serhadbeyi’ne Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum'' ifadelerini kullandı.

ÖZKAN: ACIMIZ BÜYÜK

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ise "Çok üzüldüm. Hepimizde emeği var. Konak İlçe Kadın Kolu Başkanımız Nurten Serhadbeyi'ni kaybettik. Acımız büyük. Büyük CHP ailemizin başı sağ olsun" açıklamasını yaptı. 

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