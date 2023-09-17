CHP Konya İl Kongresi'nde ortalık karıştı. Belediye Başkanı fenalaştı

Değişim tartışmalarının sürdüğü CHP'de il kongreleri yapılmaya devam ediyor. İzmir kongresinin ardından bugün gerçekleştirilen 38'inci Olağan Konya İl Kongresi’nde arbede yaşandı. Kongreye, genel başkanlığa aday olduğunu açıklayan CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel de katıldı.

BLOK LİSTE KRİZİ

Konya'da üç adayın başkanlık için yarıştığı kongrede blok liste krizi çıktı. Tartışma sonrası taraflar birbirinin üzerine yürüdü. Yaşanan arbede bazı partililerin araya girmesiyle sonlandı. Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa, tartışma nedeniyle fenalık geçirirken, bazı ilçe teşkilatları da tepki olarak salonu terk etti.

ADAYLAR KİMLER?

Kongrede mevcut İl Başkanı Bekir Yaman, CHP Konya eski Kadın Kolları Başkanı Deniz İndibi, CHP Konya 28. Dönem Milletvekili Adayı Dursun Kaplan başkanlık için yarışıyor.

İZMİR'DE NE OLMUŞTU?

Dün de İzmir'de yapılan CHP kongresinde benzer tartışmalar yaşanmıştı. İzmir'deki kongrede divana 152 il delegesi tarafından 'blok liste' önergesi verilmesinin ardından bazı delegeler blok listeye itiraz etmiş, büyüyen gerginlik fiziksel arbedeye dönmüştü. Tartışma, polisin araya girmesiyle sona ermişti.