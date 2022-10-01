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  • CHP kürsüsüne çıkan kadın gözyaşlarını tutamadı: Torunumun servis parasını ödeyemedik

CHP kürsüsüne çıkan kadın gözyaşlarını tutamadı: Torunumun servis parasını ödeyemedik

CHP örgütünün Ankara'da organize ettiği film gösteriminde kürsüde söz alan Kamile Karakoç, ''Geçen hafta torunumun servis parasını ödeyemediğimiz için servis almadı. Mağdur durumdayız'' diyerek isyan etti.

Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi - 11:06
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CHP kürsüsüne çıkan kadın gözyaşlarını tutamadı: Torunumun servis parasını ödeyemedik

CHP kürsüsüne çıkan kadın gözyaşlarını tutamadı: Torunumun servis parasını ödeyemedik
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CHP Kadın Kolları Başkanlığı, Ankara Akyurt'ta Kızık Köy Konağı'nda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı bir film gösterimi organize etti. CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP' Lideri Kılıçdaroğlu’nun ''Bu kürsü halkın kürsüsü olmalı, milletin sesi olmalı'' sözlerini hatırlatarak, ''O yüzden müsaade ederseniz bu kürsüyü halkın kürsüsü yapmak için üç sevdiğim kadın arkadaşımı buraya çağıracağım'' dedi ve üç kadını kürsüye davet etti.

Söz almak için kürsüye çıkan Kamile Karakoç isimli vatandaş ekonomiden dert yandı. Karakoç duruma, ''Geçen hafta torunumun servis parasını ödeyemediğimiz için servis almadı. Mağdur durumdayız'' sözleriyle tepki gösterdi.

''TORUNUMU OKULDAN SERVİSÇİ ALMAMIŞ, SERVİS PARASINI ÖDEYEMEDİK DİYE''

Nazlıaka’nın ''300 kadar koyunu vardı fakat bugün hurdacılık yapıyor. Ekmeğini taştan çıkarıyor'' dediği Kamile Karakoç, kürsüde yaşadığı ekonomik sıkıntıları anlatarak şunları söyledi:

''Her şeye ihtiyacımız var. İki torunum var. Öksüz. Yardıma ihtiyacımız var. Evimde doğal gazım yok. Bir yardım edenim yok. Aylığım yok, eşimden maaşım yok. Sizden rica ediyorum. ‘Ford arabası’ istiyorum. Üç tekerlekli bisiklet. Yardım ederseniz sevinirim. Geçen hafta torunumu okuldan servisçi almamış. Servis parasını ödeyemedik diye. Mağdur durumdayım. Konuşamıyorum, kusura bakmayın''

Kaynak: ANKA

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Vatan
1.10.2022 11:11
Siz değilmisinizAkp ye oy veren Şimdi ağlayıp sızlamaya devam edin  
 
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