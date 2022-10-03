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Kılıçdaroğlu’nun dokunulmazlık fezlekesi TBMM'ye sunuldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dokunulmazlık fezlekesi Meclis’e sunuldu. Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve 34 milletvekiline ait 65 dokunulmazlık dosyası, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına geldi.

Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi - 19:16
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Kılıçdaroğlu’nun dokunulmazlık fezlekesi TBMM'ye sunuldu

Kılıçdaroğlu’nun dokunulmazlık fezlekesi TBMM'ye sunuldu
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Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca “Gelen Kağıtlar” listesinde yayımlanarak Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi. Karma Komisyona sevk edilen dokunulmazlık dosyalarında Kılıçdaroğlu ile Özdağ’ın yanı sıra CHP’den 5, HDP’den 22 isim yer aldı.

TBMM’YE SUNULAN İSİMLER

“Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz, CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP Ankara Milletvekili Ahmet Haluk Koç, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, HDP Diyarbakır Milletvekilleri Dersim Dağ, Remziye Tosun, Semra Güzel ve İmam Taşçıer, HDP Batman Milletvekilleri Feleknas Uca ve Ayşe Acar Başaran, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir, HDP Mardin Milletvekili Pero Dundar, HDP Van Milletvekilleri Tayip Temel, Murat Sarısaç ve Sezai Temelli, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik, HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, HDP Mersin Milletvekilleri Fatma Kurtulan ve Rıdvan Turan, HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede, HDP Mardin Milletvekili Ebrü Günay, HDP Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin, HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, Bağımsız İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas.”

Gelen fezlekeler arasında Salihe Aydeniz ve Remziye Tosun’un altışar, Semra Güzel’in 5, Berdan Öztürk’ün 4, Dersim Dağ, Dirayet Dilan Taşdemir, Murat Sarısaç ve Ahmet Şık’ın üçer, Engin Özkoç, Utku Çakırözer, Alican Önlü, Ayşe Acar Başaran, Ömer Öcalan ile İmam Taşçıer’in ikişer dosyası bulunuyor.

 

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