CHP Kurultayı'nda Ekrem İmamoğlu Divan Başkanı seçildi

CHP kurultayı "Her şey çok güzel olacak" sloganları ile yıkılıyor. Divan başkanı seçilen Ekrem imamoğlu konuşmaya başladı.

İmamoğlu kürsüde şunları söyledi:

Saygı değer genel başkanım, önceki dönem genel başkanlarım, çok kıymetli kurultay delegeleri, milletvekillerim, il ilçe belde başkanlarım. Kadın ve gençlik kolları, farklı kollardaki başkanlarım, il ve ilçe belediye başkanlarım, kıymetli misafirler, sevgili yol arkadaşlarım, basınımızın değerli üyeleri hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Partimizin 38’inci Olağan Kurultay’ının ülkemiz milletimiz ve demokrasimiz için hayırlı sonuçlar getirmesini diliyorum. Beni kurultay başkanı olarak öneren, seçen, sayın genel başkanım ve bütün kurultay üyelerine sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Memleketin dört bir yanından seçilerek salonumuzu onurlandıran tüm kardeşlerime, Atamızın bize emaneti Ankara’ya hoş geldiniz. Biliyorum ki her biriniz, partimizin değerlerine olan inancınzla 38’inci kurultay salonunda bulunuyorsunuz. CHP bir kongreler ve kurultay partisidir. Çünkü 100 yıllık cumhuriyetimiz kongreler, kurultaylar ve meclisler üzerinde yükselmiştir. Millet egemenliğine duyulan saygının önemli bir gereğidir bu.

Elbette ilk görevimiz CHP’ni bugünlere ulaştıran herkese duyduğumuz saygı ve minneti dile getirmektir. Sizlerin de en samimi duygularına aracılık ettiğimi bilerek büyük önderimiz, kurucumuz, ilk genel başkanımız aziz Atatürk’ü rahmetle saygıyla minnetle anıyorum.

Genel başkanlarımız sayın İsmet İnönü, sayın Bülent Ecevit’i, sayın Deniz Baykal’ı saygıyla anıyorum.

Çeşitli dönemlerde bizlere ldierlerlik eden değerli başkanlarımız, sayın Murat Karayalçın’ı, sayın Hikmet Çetin’i ve sayın Altan Öymen’i de sevgiyle saygıyla selamlıyorum.

Mayıs 2010’dan beri partimize ve davamıza büyük emek vermiş saygı değer genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum.

Cumhuriyetimiz ve partimiz için her kademede görev üstlenmiş ve yitirdiğimiz partililerimizi saygıyla ve sevgiyle anıyorum.

Yine partimiz örgütlerinde sorumluluk üstlenen tüm örgüt emekçilerimize saygılarımı sunuyor, onlara sevgimizi iletiyorum.

Sevgili kardeşlerim ne yazık ki vatandaşlarımızı kutuplaştıran, ayrıştıran tahammülsüz, eğitimi çökertmiş ve bizi eşi görülmemiş bir derecede hayat pahalılığına mahkum etmiş bir iktidarla ikinci yüzyıla adım attık. Ne yazık ki 21 yıldır iş başında olan bu baskıcı iktidar, cumhuriyetimizi demokrasimizi devletimizi ve birbirimize olan inancımızı tahrip etti. Demokratik kurumlarımızdan hukuk sistemimize, eğitim sistemimizden sağlık sitemimize kadar devletimizi, asırlık yapılarımızı darmadağınık etti.

Başımızdakiler ne yazık ki adaletsiz bir ortam ve baskıcı ve sadece işi bilmeyen insanlar değiller, aynı zamanda paramızı pul ettiler. Halkımızı içinden çıkılması zor bir borç batağına soktular. Ukrayna’da Gazze’de insanlık dışı kıyıma, Irak’ta Suriye’de global güvenlik risklerine kadar dış tehditler yükselmişken, ne yazık ki ikinci yüzyılımıza bu beceriksiz iktidarla adım atıyoruz. CHP’nin inançlı kadroları olarak bizler bu fotoğrafı kabullenmiyoruz, kabullenmeyeceğiz.

Ülkemin de partimin de çok daha iyisini yapabileceğine tüm kalbimle inanıyorum.