CHP listelerinden Meclis’e 15 vekil sokan DEVA’dan eleştirilere yanıt ‘Ticaret böyle yapılır’

Seçim sonrası yeni bir döneme girildi. Muhalefet partileri arasında değişim talepleri ve tartışmalar arttı. CHP'nin DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'ne milletvekillikleri vermesi eleştirilere neden oldu.

Millet İttifakı'nda CHP; DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti'ye toplamda 39 vekil verdi. Bu partilerin oy oranlarının yüzde 5'e bile ulaşmadığı iddia ediliyor.

Gazeteci Murat Yetkin, FOX TV'de yayınlanan Orta Sayfa programında konuya ilişkin bir DEVA Partili yetkilinin sözlerini aktardı. Yetkin, DEVA Partili yetkilinin "Ticaret böyle yapılır" dediğini belirtti. Yetkin, yüzde yarım tahmin edilen oyla 15 milletvekili aldıklarını ifade etti.

“YÜZDE YARIMLA 15 MİLLETVEKİLİ”

Yetkin, DEVA Partili yetkilinin yorumunu şöyle aktardı:

"Bu Millet İttifakı çok güzel bir geniş tabandı. Ama neticede CHP'nin de İyi Parti'nin de işine yaramadı. Sadece diğer asla verdikleri destek oranının çok üstünde vekil kazanan partilere yaradı. Bugün bir DEVA yetkilisi 'Ticaret böyle yapılır' dedi. Sonuçta yüzde yarım tahmin edilen oyla 15 milletvekili alıyorsunuz."