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  • CHP’li Ali Mahir Başarır ortaya çıkardı: Kalyon hisselerinin yüzde 50’sini Abu Dabili şirkette sattı

CHP’li Ali Mahir Başarır ortaya çıkardı: Kalyon hisselerinin yüzde 50’sini Abu Dabili şirkette sattı

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Kalyon'un, enerji hisselerinin yarısını Abu Dabili şirkete sattığını ortaya çıkardı.

Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 12:31
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CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır ortaya çıkardı. Kalyon hisselerinin yüzde 50’sini Abu Dabili şirkette sattı

CHP’li Ali Mahir Başarır ortaya çıkardı: Kalyon hisselerinin yüzde 50’sini Abu Dabili şirkette sattı
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CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medya hesabından çarpıcı bir tweete imza attı. Başarır, 5'li çete üyesi Kalyon Holding'in enerji hisselerinin yüzde 50'sini Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti olan Abu Dabili şirkete sattığını açıkladı.

Sık sık aldıkları ihalelerle gündeme gelen ve 5'li çete olarak bilinen şirketlerden Kalyon Holding, bu kez hisselerinin yabancı şirkete devriyle gündeme geldi. Durumu açığa çıkartan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, ''Bu nasıl yerli ve millilik?'' diyerek duruma tepki gösterdi.

''LAFA GELİNCE YERLİ VE MİLLİ''

Rekabet Kurumu'nun da izniyle Kalyon'un enerji hisselerinin Abu Dabili şirkete satıldığını vurgulayan Başarır, ''Lafa gelince yerli ve milli olanlar barajlarımız gibi stratejik öneme sahip enerji yuvalarımızı satmaya izin veriyor'' diye konuştu.

CHP'li Başarır'ın tweetinin tamamı şöyle: 

''Beşli Çete'den biri olan Kalyon'un, enerji hisselerinin yüzde 50'sini Abu Dabi menşeili şirkete satmasına Rekabet Kurumu izin verdi.

Lafa gelince yerli ve milli olanlar barajlarımız gibi stratejik öneme sahip enerji yuvalarımızı satmaya izin veriyor.

Bu nasıl yerli ve millilik?''

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Çılgın Türk
13.09.2022 13:34
Bu işlerde bir acayip gariplik var 20 yıldır toplanan vergiler özelleştirme gelirleri satılan araziler tokinin gelirleri yabancı oligarklardan gelen paralar nerede!!!!!!!  
 
Vatandaş
13.09.2022 13:10
Şirketlerini yabancıya satarak yirtacaklarini sanıyolar yok öyle hepsi vatandaşa hesap verecek inşallah.Milletin parası yine millete dönecek.Sandik bir an önce gelsin hele  
 
Hakyemez💂‍♂️🇹🇷🇹🇷✌
13.09.2022 13:04
Buda bişeymi Bay Recebim tank palet fabrikasını dahi araplara sattı yaparsa Akp yapar hamdolsun  
 
TÜM YORUMLAR (11)
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