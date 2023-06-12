CHP MYK değişim tartışmalarının gölgesinde toplanıyor

CHP MYK bugün 13.00'de bir araya gelecek.

CHP MYK değişim tartışmalarının gölgesinde toplanıyor

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre, kurultay sürecinin resmen başladığı CHP'de yeni Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında bugün saat 13.00'de yeniden bir araya gelecek.

CHP’de kurultay süreci resmen başladı. İlk toplantısını geçen hafta gerçekleştiren MYK, bugün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığından yeniden bir araya gelecek.

Parti içinde 'değişim' tartışmaları yaşanırken açıklanan kurultay takvimine göre, 3 Temmuz ilçe delege seçimleri, 5 Ağustos’ta ilçe kongreleri, 16 Eylül'de ise il kongreleri başlayacak. İl kongreleri 15 Ekim'de sona erecek.

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