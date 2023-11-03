CHP nereye koşuyor?

CHP, yeni genel başkanını seçecek. Altı genel başkan adayı var. Mevcut genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu, partinin grup başkanı Özgür Özel, CHP’nin eski genel başkanlardan Altan Öymen’in yeğeni eski Parti Meclisi üyesi Prof. Dr. Örsan Kunter Öymen, eski milletvekili İlhan Cihaner, eski milletvekili adayı Ünal Karahasan.

İddialı adaylar: Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel.

Bu sıralar CHP üzerine sıklıkla yazdım. “Sol” üzerinde durdum. Halk arasında yıkıcı ve bölücü olarak bilinenlerin öne çıkarılması, “sol” deyince irkilen halkımıza karşı, “sol” jargondan vazgeçmeyenler genel başkanlık yarışına giriyorlar.

Kimseye nedir sol diye sormayın, sadece ve sadece İnönü Alpat’ın “Türkiye Solu Sözlüğü” kitabına bakın, asıl solun ne olduğunu ve geniş kitlelerle örtüşüp örtüşmediğini görün. Sağ kitlenin, CHP’nin özellikle 1970’li yıllarda savunageldiği ortanın solu için “Ortanın solu, Moskova’nın yolu” sloganını atmasının hiç de bir avuntu olmadığı görülecektir.

Çok açık: CHP’nin handikabı “sol”dur. “Sol” dedikçe, geri vitese devam edecektir.

Solculuklarını Batı’daki sol anlayışla bağlantılı göstermek istiyorlar. Amiyane tabirle yemezler! (CHP’nin tüzüğüne 1974’te “Demokratik Sol” kavramı girmiş, “sosyal demokrat” kavramı bir kenara itilmişti.)

(Ara not: Kemal Kılıçdaroğlu, 14-28 Mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanlığı yarışında yüzde 48 oy aldı. Kazanma şansı hemen hiç yokken bir inatla adaylıkta ısrar eden Kemal Kılıçdaroğlu’nun yüzde 48 oy alması, bir başka açıdan yenilgi değildir. Ak Parti’nin bir türlü sandığa götüremediği oy vermeyenleri de katarsak, asıl Saray kanadının, “solcu” Kemal Kılıçdaroğlu niye bu kadar oy aldı? Neden bize bu derece aşırı güvensizlik? diye düşünmesi gerek.)

İki iddialı genel başkan adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ve Özgür Özel’in son röportajlarına baktım.

Kemal Kılıçdaroğlu “sol” kavramını kullanmamış, bir yerde “sosyal demokrat” geçiyor.

“Neden adaysınız?” sorusuna verdiği cevapta: “Gemiyi limana güvenli bırakmak için. Bilgili, birikimli, iyi bir sosyal demokrata devredeceğim. CHP'nin yüz yıllık birikimini sürdürmemiz lazım. İmbikten süzülen bir birikim.” diyor. (Röp.: İpek Özbey, Sözcü, 28 Ekim 2023)

Özgür Özel’in son röportajında ise, “sol” say say bitmiyor. Üstelik konuştuğu gazete de önemli. Solun tam odağında bir gazete.

“... nihayetinde ülke halkının neden sizi tercih etmesi gerektiği konusunda net önermeler yok. Bu konuda neler söylersiniz?” sorusuna verdiği cevapta: “İktidar umudu, iktidara yürüyecek kadrolarım önünde, kadrolarından güç alan kadrolarına güç veren sosyal demokrat bir parti vaat ediyorum.” diyor. (Röp.: Yaşar Aydın, Birgün, 1 Kasım 2023)

Özgür Özel sonra vaadini sıralarken, “Kürt’e, Türk’e, Alevi’ye, Sünni’ye, sağcıya, solcuya, yoksula ve güvencesiz çalışana dokunacak bir siyaset vaat ediyorum.” sözünü ediyor, Batı’yı örnek gösteriyor: “Bunu yaparken dünyayı yeniden keşfetmeye de gerek yok. Sol partiler ne zaman, nasıl başardı Almanya, İngiltere, Yunanistan sayısız örnek var. Bunları değerlendireceğiz. Oralarda parti içi demokrasiden ekonomik politikalara kadar inceleyeceğimiz onlarca başlık var.”

Yine “CHP tabanını soldan bir tavırla iktidara geleceğimize inandırmamız lazım.” diye ekliyor.

“Sol” bir dizi sürüp gidiyor.

Bir idolleri var: Deniz Gezmiş ve yakınındakiler. Özgür Özel, 1970’lerde, kanun dışı örgüt kuranları, banka soyanları, silah kullananları iftiharla savunmuştu:

“Denizler için hâlâ ‘terörist’ ifadesini kullanan ve ‘CHP, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının eylemlerini sahipleniyor mu’ diye soranlara TBMM'de yanıt verdik: 'Deniz Gezmiş de Yusuf Aslan da Hüseyin İnan da onurumuzdur. Onların mücadelelerinin önünde CHP olarak saygıyla eğiliyoruz.’” (12 Nisan 2020 tarihli tiviti)

Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu CHP’de, yine Atatürk’ün kurucu lideri olduğu Türkiye Cumhuriyeti’nde isyana kalkışanlar savunulabilir mi?

İlâhiyatçı Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk, CHP milletvekiliydi. Sonra partiden istifa etti. CHP’de gördüklerini bir bir yazmıştır. Merhum hocanın “Atatürk’ten Sonraki CHP” kitabı her şeyi ortaya koyuyor. (Yarın devam)