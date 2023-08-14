CHP Sözcüsü Öztrak 'Mahalli idare seçimlerinde tarih yazacağız'

Hükümetin enflasyon tahminlerine tepki

Öztrak, MYK toplantısında hükümetin çift haneli enflasyonun önümüzdeki yıllarda da süreceği yönündeki açıklamalarını ele aldıklarını belirterek, “Kamu çalışanları ve emeklilerinin toplu sözleşme görüşmeleri, artan kiralar ve fiyat artışlarına yetişemeyen ücretler de yine bir başka önemli gündem maddemizdi. Yaklaşan yerel seçimler için yapılacak hazırlıklar ile parti içindeki kongre süreçleri de kurulumuzun gündemindeydi” dedi.

Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Asla ödün vermediğimiz iki husus vardır. Bunlardan biri istihdamdır, diğeri büyümedir” sözlerini hatırlatarak, “Ertesinde TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı. Gerçek işsiz sayısı bir ayda 660 bin kişi arttı. 9 milyonun üzerine çıktı. Ülkemizdeki işsiz sayısı yeryüzündeki 100 ülkenin nüfusunu aştı. Bu söylediği de yalan oldu” diye konuştu.

Hükümetin dış politikasını eleştirdi

Öztrak, hükümetin dış politikada da başarısız olduğunu savunarak, “Erdoğan seçimden önce ‘Ekonomi iyi, şahlanıyoruz’ diyordu. Seçimi kazanmak için, daha önce ‘Seçim kaybedeceğimi bilsem de yapmam’ dediği ne varsa yaptı. Yetmedi, milletin dövizlerini har vurdu harman savurdu. Kazanın dibini deldi, ülke dövizsiz kaldı. Ekonominin sağlam olduğu da yalan çıktı. Ekonominin altını üstüne getiren Erdoğan seçimden sonra vitrine birkaç isim koyarak, sebep olduğu ağır güven bunalımını aşabileceğini, ülkeye para getirebileceğini, yaklaşan yerel yönetim seçimlerine kadar idare edebileceğini düşündü. Ama uluslararası piyasalar vitrine aldanmadı. Yaparız dediklerine kanmadı. Çaresizlik içinde bir zamanlar hain ilan ettikleri katil dedikleri, küfür ettikleri Körfez krallarının, prenslerinin, emirlerinin, şeyhlerinin eteklerine sarıldılar” ifadelerini kullandı.

Depremzedelerin durumuna dikkat çekti

Öztrak, depremzedelerin yaşadığı sorunlara da değinerek, “Bunlarda ne insaf ne de izan kalmış. Depremzedelerin de sesini duymuyorlar. İnsanlar yakınlarının naaşını bulmak için hala bir umut beklerken, bunlar depremzedeleri icra yoluyla yurtlardan çıkartıyorlar. Bir de utanmadan sıkılmadan muhalefete laf söylüyorlar” dedi.

Çalışanların ve çocukların sorunlarına vurgu yaptı

Öztrak, çalışanların ve çocukların sorunlarına da vurgu yaparak, “Çalışanların sesini duymuyorlar. Bu yılda mevsimlik tarım işçilerinin dramı devam ediyor. Oradan oraya servislerle, kamyonlarla, bazen traktör kasalarında taşınırken kazalarda yaralanıyor, hayatlarını yitiriyorlar. Hükümetse bunları seyrediyor. Hayat pahalılığı altında ezilen milletin sesini duymuyorlar. Artık memlekette patronlar bile artan gıda enflasyonuna isyan eder hale geldi. Çocuklarımız yeterli beslenemiyor. Bu onların fiziksel ve zihinsel gelişimini etkiliyor. Saray yanaşmalarının evlatları semirirken bu toprakların evlatları bodur kalıyor. Her 100 çocuktan 15’i kısa bir metni okuyup anlayamıyor” diye konuştu.

Yerel seçimlere ilişkin iddialı mesajlar verdi

Öztrak, son olarak yerel seçimlere ilişkin iddialı mesajlar vererek, “Haksız, hukuksuz, adaletsiz bir seçim geçirdiklerini, sahte videolarla, ‘Erdoğan hükümetinin sürmesinden medet uman devletlerle’ mücadele verdiklerini belirterek, genel seçimden önce tüm tuşlara basıldığını söyledi. Yerel seçimlerden önce de artık elde kalan ne varsa sonuna kadar kullanılacak. Mayıs seçiminden sonra yaşadıklarımız yerel seçimlerde sağlam durmazsak yaşayacaklarımızın sadece fragmanıdır. Biz bir yandan bu hükümetin yanlışlarıyla mücadeleyi sürdürüyoruz. Milletimizi yaklaşan felaketin ortasında yalnız bırakmayacağız. 25 milyon oyu, 30 milyona, 35 milyona çıkartacağız. Mayıs Genel Seçimleri ile başlayan seçim süreci, yerel yönetim seçimleriyle bitecek. Mahalli idare seçimlerinde tarih yazacağız. Bu gidişe dur diyeceğiz” dedi.

‘BİZE DÜŞMEZ’

CHP’nin seçim sürecinde Türkiye İşçi Partisi’ne 30 milyon lira verdiği iddiasına ilişkin soru yöneltilen Öztrak, Bu konuyla ilgili ilgili parti açıklama yaptı ve hukuki süreç başlatıldığını söyledi. Tamamen gerçek dışı söyleyeceğimiz bir şey yok” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin İYİ Parti’ye yönelik ittifak çağrısı ve CHP’nin yerel seçimlerde nasıl ittifak kuracağı sorusuna ise Öztrak, “Bizim dışımızdaki iki parti arasındaki diyalogda konuşmak bize düşmez. Bu konuyu kamuoyu önünde tartışmak için vakit olduğunu düşünüyorum” yanıtını verdi.