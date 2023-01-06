CHP Yozgat’ta memur ve emekli maaşlarına yapılan zammı protesto etti

CHP Yozgat İl Başkanlığı yöneticileri, Yozgat Milletvekili Ali Keven ve partililer, Cumhuriyet Alanı’nda toplanarak memur ve emekli maaşlarına yapılan yüzde 30’luk zamma tepki gösterdi. İl Başkan Vekili Mehmet Atik, şunları söyledi:

"Yapılacak artış önce yüzde 16,4 oldu. Ardından 3 Ocak Salı günü, memurun ve emeklinin hakkı değilmiş de AKP Genel Başkanı’nın lütfuymuş gibi yüzde 25 olarak açıklandı. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ‘Siz sadaka mı veriyorsunuz, bu yetmez, bu rezil artışın hesabını vereceksiniz’ diye tepki gösterince Saray, 4 Ocak Çarşamba günü artış oranını yüzde 30'a yükseltmek zorunda kaldı. Genel Başkanımızın çağrısıyla artış oranı yüzde 30’a yükseltildi.

Saray yapımı yüksek enflasyon ve pahalılık ortamında yüzde 30 artış yeter mi? Elbette yetmez. Elbette yetmez. İktidara yakın İTO’nun dahi yıllık enflasyon verisi yüzde 93, Bağımsız ENAG’ın yıllık enflasyon verisi yüzde 137, iktidarın manipülasyon kurumu olan TÜİK’in yıllık enflasyon verisi ise yüzde 64,27. Bir yanda halkın hissettiği gerçek enflasyon ve pahalılık var, diğer yanda sarayın açıkladığı sahte enflasyon verileri var. Saray, milyonlarca memuru ve emekliyi işte bu sahte TÜİK enflasyonu oranında artışa mahkum etmiştir. Saray, talimatıyla yönettiği TÜİK’in verileriyle memurumuzun ve emeklimizin sofrasındaki her bir lokmayı adeta gasp etmiştir.

Ülkenin hazinesinden faizcilere, tefecilere her ay on milyarlarca lira aktaran saray iktidarının çalışanlarımıza ve emeklilerimize reva gördüğü artış oranı yüzde 14,6’dan ibarettir. Saray, aparatı haline getirdiği TÜİK’i de kullanarak adım adım tüm ücretleri asgari ücret seviyesine getirmiştir. Saray düzeni tüm toplumu yoksullukta buluşturmaktadır. 2015 yılında ortalama memur aylığı asgari ücretin 2,44 katı iken 2023 yılı için ortalama memur aylığı yüzde 30 zamla asgari ücretin 1,43 katına kadar gerilemiştir.

"5 BİN 500 LİRA İLE BİR AYDA KİM GEÇİNEBİLİR, HİÇ KİMSE"

SGK’nın son verilerine göre ülkemizde 4 milyon 84 bin dul yetim aylığı alan vatandaşımız bulunuyor. Dul ve yetimlerimizin kimisi aylık 800 lira, kimisi bin lira, kimisi ise bin 500 lira ile geçinmek zorunda bırakılmaktadır. İşte bu sefalet düzeninde Erdoğan utanmadan en düşük emekli aylığının 5 bin 500 lira olacağını açıkladı. Sayın Genel Başkanımızın çağrıları olmasa bu artış dahi gerçekleşmeyecekti. En düşük emekli aylığı alanlar yine haklı olarak ‘Ya Kemal Bey olmasaydı ne olurdu’ diye sordu. 5 bin 500 lira ile bir ayda kim geçinebilir? Hiç kimse."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açlık sınırının aralık itibarıyla 8 bin 130 lira olduğu Türkiye'de, 5 bin 500 lira emekli aylığı vermekle övündüğünü söyleyen Atik, "Partimizin en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine çekilmesi teklifini ise reddediyor. Neden? Çünkü Saray ülkenin kaynaklarını, hazinesini, kimi üç, kimi dört, kimi ise beş yerden maaş alan danışmanlarına, faiz lobilerine, 5’li çeteye, ballı müteahhitlere aktarıyor" diye konuştu.