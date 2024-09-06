CHP Kurultayı'nda yeni tüzük kabul edildi

Kurultayda, tüzük değişikliklerinin onaylanmasının ardından, CHP'nin programı üzerine çalışmalar yapılacak.

ÖN SEÇİM ÖNERİSİ KABUL EDİLDİ

Kurultayın en çok tartışılan konularından biri olan ön seçim önerisi, CHP Genel Merkezi'nin sunduğu şekliyle binin üzerinde oy aldı.

TÜZÜK KABUL EDİLDİ

Maddelerin tek tek oylanmasının ardından, tüzüğün bütünü üzerinde yapılan oylamada, 900'ün üzerinde 'evet' oyu alarak kabul edildi.

CHP'nin tüzük kurultayında Kılıçdaroğlu gerginliği

ÖZGÜR ÖZEL'DEN İLK YORUM

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tüzük değişikliğinin ardından bir konuşma yaptı:

"Bugün yaşadığımız bu önemli olayın ardından, belki de daha kritik iki günü geride bırakmak üzereyiz. Türkiye'nin bu tüzükle yakından ilgilendiği açık. Partililerimizden bu tüzüğü samimi olarak destekleyenler var. Ancak, bazıları da salondan kavga ve gürültü haberleri çıkmasını bekliyordu. Küçük bir nazar boncuğu dışında, bu kadar çok konuşmacı ve tartışmalı konu arasında, özgürce düşüncelerini ifade eden tüm konuşmacılara, sabırla dinleyenlere ve partimizin geleceğine yön veren tüm delegelere içten teşekkürlerimi sunuyorum."

EKREM İMAMOĞLU: ESAS İŞİMİZ YARIN BAŞLIYOR

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tüzük değişikliği ile ilgili değerlendirmelerde bulundu:

"Bu değişiklikler, değişimin bir aşamasıdır. Yarın daha demokratik ve daha iyi tüzükler oluşturmayı umut ediyoruz; ancak bu aşama da değerliydi. Tartışması az ama müzakeresi bol, neredeyse münakaşasız bir süreç yaşadık ve sonuç güzel oldu. Başkanımıza ve tüm kurultay delegelerimize teşekkür ederim. Asıl işimiz yarın başlıyor; Türkiye'nin geleceğine yönelik programı hep birlikte şekillendireceğiz."

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ TASLAĞININ DETAYLARI

CHP'nin tüzük değişiklik taslağında yer alan başlıca maddeler şunlardır:

Milletvekilliği seçimlerinde bir kişi en fazla üç dönem üst üste seçilebilecek.

Önseçim, örgüt denetiminde önseçim, aday yoklaması gibi yöntemlerde dönem koşulu aranmayacak.

Üç dönem kuralı, 2018 seçimlerinden itibaren başlayan 27. Dönem milletvekillerinden itibaren geçerli olacak.

Milletvekilliği adaylığı için kullanılacak yöntemler; önseçim, örgüt denetiminde önseçim, aday yoklaması, örgüt denetiminde aday yoklaması ve merkez yoklaması olarak belirlenecek. Hangi yöntemin uygulanacağı ilçe ve il örgütlerinin görüşü doğrultusunda PM tarafından kararlaştırılacak.

İl ve ilçe kongreleri, ve bağlı olarak kurultaylar, üç yılda bir yapılabilecek.

Parti üyelerinin ön seçimlerde oy kullanabilmesi ve aday olabilmesi için en az bir yıl üyelik şartı aranacak.

Genel başkan tarafından belirlenen MYK üyeleri ve genel sekreter, PM’den güvenoyu alarak göreve başlayacak.

Büyükşehir sınırları içinde kalan ve nüfusu 20 binden fazla olan seçim çevrelerinde, milletvekilleri, belediye ve il genel meclis üyeleri, partili belediyeler ve bağlı kuruluşlarda çalışanlar kongrelerde aday olamayacak ve ilçe kongresi delegesi olamayacak.