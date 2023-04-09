CHP'de mevcut 66 milletvekili yeni dönemde listeye giremedi

28. Dönem Parlamentosu'nu belirleyecek 14 Mayıs genel seçiminde milletvekili aday listeleri ittifaklar ve siyasi partiler tarafından Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunuldu. Millet İttifakının vekil sayısı en yüksek üyesi CHP'de, mevcut dönem vekillerinden yeni döneme aday gösterilmeyenlerin sayısı dikkat çekti.

27'NCİ DÖNEMDEN 66 İSİM YENİ DÖNEMDE OLMAYACAK

CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun 17 üyesinden, Lale Karabıyık, Onursal Adıgüzel, Ahmet Akın, Bülent Kuşoğlu, Muharrem Erkek ve Selin Sayek Böke ile Levent Gök, Ünal Çeviköz, Mehmet Bekaroğlu, İbrahim Kaboğlu, Ali Haydar Hakverdi ve Aykut Erdoğdu milletvekili aday listesinde yer almadı.

Bu kapsamda, listesinde mevcut milletvekillerinden 66 isme yer vermeyen CHP'de, 67 isim ise milletvekilliğine tekrar aday gösterildi.

CHP VE İYİ PARTİ 16 İLDE ORTAK ADAY ÇIKARDI

CHP ve İYİ Parti, kendi logo ve listeleriyle seçime katılırken "fermuar modeli" ile 16 ilde ortak aday çıkardı. Bu illerden Adıyaman, Hakkari, Çorum, Rize, Erzincan, Van, Batman, Bartın ve Düzce olmak üzere 9 ilde CHP listelerinden, Gümüşhane, Bitlis, Aksaray, Yozgat, Bayburt, Muş ve Çankırı olmak üzere 7 ilde ise İYİ Parti listelerinden seçime girilecek.

77 KONTENJAN İTTİFAK ÜYELERİNE AYRILDI

Millet İttifakında, İYİ Parti dışındaki tüm ittifak üyeleri milletvekili adaylarını CHP listelerinden YSK'ya sundu. CHP, milletvekili aday listesinde toplam 78 kontenjanı parti dışında kullandı.

Cumhurbaşkanı adaylarından Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayan Türkiye Değişim Partisi Lideri Mustafa Sarıgül'de CHP listesinden Erzincan milletvekili adayı oldu.