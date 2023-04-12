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Erzincan CHP’nin 'sürpriz' isimi Mustafa Sarıgül doğduğu topraklarda

Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan Milletvekili adayı Mustafa Sarıgül, ata, baba toprağında hemşerileri ile kucaklaşacağını belirterek, “Can Erzincan’a can katmaya geliyorum” dedi.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 22:13
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Erzincan CHP’nin 'sürpriz' isimi Mustafa Sarıgül doğduğu topraklarda

Erzincan CHP’nin 'sürpriz' isimi Mustafa Sarıgül doğduğu topraklarda
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“Sevgi kazanacak, Erzincan kazanacak, Türkiye kazanacak” mesajı paylaşan Sarıgül, saat 17.00’da Erzincanlı hemşerileri ile buluşacak.

Erzincan CHP’de “sürpriz” isim olarak 1. sıradan aday olan Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, doğduğu Erzincan’da büyük bir sürpriz yapmaya hazırlanıyor.

Sarıgül, Türkiye'nin, demokratik parlamenter sisteme dönmesi gerektiğine olan inancını dile getirerek, Millet İttifakı’na ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na desteğini açıklamıştı.

Erzincan’da da heyecan yaratan Sarıgül’ün adaylığı ile Millet İttifakı’nın 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde milletvekilliklerinin tamamı alacağı konuşuluyor.

ŞİMDİ MİLLET ZAMANI

“Şimdi elbirliği, güç birliği zamanı, şimdi millet zamanı, şimdi Kılıçdaroğlu zamanı” sözleriyle değişimin mesajını veren Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan Milletvekili adayı Mustafa Sarıgül, doğduğu Erzincan’da hemşerileri ile kucaklaşıyor.

Ata, baba toprağı Erzincan’a gelmenin heyecanını dile getiren Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan Milletvekili adayı Mustafa Sarıgül, “Doğduğum topraklardayım. Son derece heyecanlıyım, aynı zamanda da duyguluyum. Bütün Erzincanlı hemşerilerimi kucaklamanın heyecanını yaşıyorum” dedi.

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