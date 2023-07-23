CHP'de belediye başkanları birbirine girdi. Bülent Kerimoğlu İBB Başkanlığına adaylığını açıkladı

CHP’de değişim tartışmaları en hararetli haliyle devam ediyor. Son olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün belediye başkanlarıyla bir araya geldi. 'Değişim' ekibinin görüşmesinin sosyal medyaya sızdırılmasının ardından düzenlenen toplantıda tartışmanın ana aktörlerinden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da söz aldı.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz'ın aktardığına göre sızdırılan toplantı için "Etik olarak rahatsız edici" diyen Kılıçdaroğlu'na yanıt veren İmamoğlu, şunları söyledi:

“BİR DAHA SEÇİMDE İKİNCİ PARTİ OLMAYI İÇİME SİNDİREMEM”

"Etik dışı bulmanızı hiç kabul etmiyorum. Etik dışı olan nedir? Biz partililer olarak içimizde konuşmayacağız da kiminle konuşacağız? Ben bir daha bir seçimde ikinci parti olmayı içime sindiremem. Siz de hak etmiyorsunuz."

“SADECE AK PARTİ'Yİ KÖTÜLEYEN BİR SÜREÇTE GİDİLECEK DİLDE BEN YOKUM”

İmamoğlu, seçimden sonra 29 ve 30 Mayıs'ta Kılıçdaroğlu'nu aradığını ve 1 Haziran'da randevu aldığını söyledi. Kılıçdaroğlu'nun "Değişim başlatacağız" dediğini kaydeden İmamoğlu, yalnızca Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) görevden alındığını vurgulayarak "Bu mu değişim" diye sordu; ardından şunları kaydetti:

"Örgütten gelen insanım. İlçe başkanıyken ilçenin sorunlarını konuşurum. Biz ülkeyi değiştirmek için bir sürece girdik. Elbette Türkiye'nin sorunlarını konuşacağım. İnsanlar umutsuz. İnsanlara ne diyeceğiz? Neyi değiştirmeyi taahhüt edeceğiz? İnsanlar bize güvenmiyor. Bunu sorgulamak gerekmez mi? Halka umut veremezsek yerel seçimde hüsrana uğrarız. Değişimi ve eksiklikleri konuşmadan sadece AK Parti'yi kötüleyen bir süreçle gidilecek dilde ben yokum."

CHP MYK Üyesi ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, araya girip konuşma süresinin dolduğunu belirterek "Lütfen toparlayın" dedi. İmamoğlu da "Toparlamayacağım. Buraya konuşmak için geldik. Aile içinde konuşacağız" şeklinde yanıt verdi.

“SOKAKTA GEZEMİYORSUN, GELMİŞ BURADA KONUŞUYORSUN”

Ardından da Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu söz aldı. Kerimoğlu, zaten bir süredir gerilim yaşadığı İmamoğlu'nu hedef alarak şöyle dedi:

"Sizi koltuğa genel başkanımız oturttu. Siz seçimi tek başınıza kazanmadınız. Zoom toplantısı yapmak ahlaksızlıktır. Seçim kampanyasında 'Ben Cumhurbaşkanı adayı değilim' demeyenler suçludur. Önseçim yapılmasını istiyorum. Eğer önseçim yapılırsa İBB başkanlığına adayım."

İmamoğlu ise şu karşılığı verdi: "Böyle bir üslup olmaz. Bana hitaben konuşamazsın. En az dört kez hakaret ettin. Aynen iade ediyorum. Ahlaksız, sensin! Bakırköy'de sokakta gezemiyorsun. Gelmiş burada konuşuyorsun."