CHP'de belediye başkanları birbirine girdi. Bülent Kerimoğlu İBB Başkanlığına adaylığını açıkladı

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanlarıyla bir araya geldiği toplantıda yaşananlar ortaya çıktı. Gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığı bilgilere göre İmamoğlu, İBB Başkanlığı için adaylığını açıklayan Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'na "Bakırköy'de sokakta gezemiyorsun. Gelmiş burada konuşuyorsun." dedi.

CHP'de belediye başkanları birbirine girdi. Bülent Kerimoğlu İBB Başkanlığına adaylığını açıkladı

CHP’de değişim tartışmaları en hararetli haliyle devam ediyor. Son olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün belediye başkanlarıyla bir araya geldi. 'Değişim' ekibinin görüşmesinin sosyal medyaya sızdırılmasının ardından düzenlenen toplantıda tartışmanın ana aktörlerinden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da söz aldı.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz'ın aktardığına göre sızdırılan toplantı için "Etik olarak rahatsız edici" diyen Kılıçdaroğlu'na yanıt veren İmamoğlu, şunları söyledi:

“BİR DAHA SEÇİMDE İKİNCİ PARTİ OLMAYI İÇİME SİNDİREMEM”

"Etik dışı bulmanızı hiç kabul etmiyorum. Etik dışı olan nedir? Biz partililer olarak içimizde konuşmayacağız da kiminle konuşacağız? Ben bir daha bir seçimde ikinci parti olmayı içime sindiremem. Siz de hak etmiyorsunuz."

“SADECE AK PARTİ'Yİ KÖTÜLEYEN BİR SÜREÇTE GİDİLECEK DİLDE BEN YOKUM”

İmamoğlu, seçimden sonra 29 ve 30 Mayıs'ta Kılıçdaroğlu'nu aradığını ve 1 Haziran'da randevu aldığını söyledi. Kılıçdaroğlu'nun "Değişim başlatacağız" dediğini kaydeden İmamoğlu, yalnızca Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) görevden alındığını vurgulayarak "Bu mu değişim" diye sordu; ardından şunları kaydetti:

"Örgütten gelen insanım. İlçe başkanıyken ilçenin sorunlarını konuşurum. Biz ülkeyi değiştirmek için bir sürece girdik. Elbette Türkiye'nin sorunlarını konuşacağım. İnsanlar umutsuz. İnsanlara ne diyeceğiz? Neyi değiştirmeyi taahhüt edeceğiz? İnsanlar bize güvenmiyor. Bunu sorgulamak gerekmez mi? Halka umut veremezsek yerel seçimde hüsrana uğrarız. Değişimi ve eksiklikleri konuşmadan sadece AK Parti'yi kötüleyen bir süreçle gidilecek dilde ben yokum."

CHP MYK Üyesi ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, araya girip konuşma süresinin dolduğunu belirterek "Lütfen toparlayın" dedi. İmamoğlu da "Toparlamayacağım. Buraya konuşmak için geldik. Aile içinde konuşacağız" şeklinde yanıt verdi.

“SOKAKTA GEZEMİYORSUN, GELMİŞ BURADA KONUŞUYORSUN”

Ardından da Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu söz aldı. Kerimoğlu, zaten bir süredir gerilim yaşadığı İmamoğlu'nu hedef alarak şöyle dedi:

"Sizi koltuğa genel başkanımız oturttu. Siz seçimi tek başınıza kazanmadınız. Zoom toplantısı yapmak ahlaksızlıktır. Seçim kampanyasında 'Ben Cumhurbaşkanı adayı değilim' demeyenler suçludur. Önseçim yapılmasını istiyorum. Eğer önseçim yapılırsa İBB başkanlığına adayım."

İmamoğlu ise şu karşılığı verdi: "Böyle bir üslup olmaz. Bana hitaben konuşamazsın. En az dört kez hakaret ettin. Aynen iade ediyorum. Ahlaksız, sensin! Bakırköy'de sokakta gezemiyorsun. Gelmiş burada konuşuyorsun."

Öne Çıkanlar
Emekli banka promosyonu alırken nelere dikkat etmeli? Emekli banka promosyonlarına ilişkin detaylar neler?
Emekli banka promosyonu alırken nelere dikkat etmeli? Emekli banka promosyonlarına ilişkin detaylar neler?
Piç Mehmet Paşa ve baca vergisi
Piç Mehmet Paşa ve baca vergisi
Türkiye’de en çok Barbie mi yoksa Oppenheimer mı aratıldı
Türkiye’de en çok Barbie mi yoksa Oppenheimer mı aratıldı
Erzurum Kongresi’nin önemi nedir? Erzurum Kongresi’nde alınan kararlar neler?
Erzurum Kongresi’nin önemi nedir? Erzurum Kongresi’nde alınan kararlar neler?
Overthinking sendromu nedir? Aşırı Düşünme Overthinking sendromu belirtileri neler?
Overthinking sendromu nedir? Aşırı Düşünme Overthinking sendromu belirtileri neler?
Geçen hafta ÖTV zammı ile birlikte toplam 7,5 TL zam gelen motorine salı günü yine dev zam geliyor
Geçen hafta ÖTV zammı ile birlikte toplam 7,5 TL zam gelen motorine salı günü yine dev zam geliyor
Son Haberler
Alman milli Mesut Özil şimdi de bozkurt oldu Spor
Alman milli Mesut Özil şimdi de bozkurt oldu
Cedric Bakambu resmen Galatasaray'da Spor
Cedric Bakambu resmen Galatasaray'da
Özgür Demirtaş Merkez Bankasını işaret etti: Fiyat pahalılığı çıldırtıcı seviyelere çıkacak Güncel
Özgür Demirtaş Merkez Bankasını işaret etti: Fiyat pahalılığı çıldırtıcı seviyelere çıkacak
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel 'Olgun Barbie' oldu Magazin
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel 'Olgun Barbie' oldu
İngiliz futbolcu Harvey Barnes 44 milyon euroya transfer oldu Spor
İngiliz futbolcu Harvey Barnes 44 milyon euroya transfer oldu
Yasak olan cins köpek yetiştiricisi gözaltına alındı. 47 köpek o evden kurtarıldı Güncel
Yasak olan cins köpek yetiştiricisi gözaltına alındı. 47 köpek o evden kurtarıldı
Balık batmasın yan da gitmesin. Yeter artık Spor
Balık batmasın yan da gitmesin. Yeter artık