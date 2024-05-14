Euroleague'de şampiyonluk oranları açıklandı. Fenerbahçe şaşırttı

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvası olan THY Euroleague’de basketbolseverleri Final Four heyecanı sardı. İddaa, bu büyük mücadelenin favorilerini belirledi.

Real Madrid, geçen yılki başarısını tekrarlamak için en güçlü aday olarak öne çıkıyor. İspanyol devi, 1.98’lik oranla turnuvanın zirvesinde yer alıyor.

Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, 3.10 oranla ikinci sıradaki takım olarak dikkat çekiyor. Yunanistan’ın köklü kulübü, şampiyonluk için iddialı bir konumda.

Fenerbahçe Beko, 4.70 oranla üçüncü sırada yer alırken, Olympiakos için belirlenen şampiyonluk oranı 5.50 olarak açıklandı.

Berlin’in ev sahipliği yapacağı ve basketbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği Euroleague Final Dörtlüsü maçları, 24-26 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek.

Son finalistlerden Real Madrid ve Olympiakos, yarı finalde bir kez daha kozlarını paylaşacak. Diğer yarı final mücadelesinde ise Panathinaikos ve Fenerbahçe Beko, finale adını yazdırmak için karşı karşıya gelecek.