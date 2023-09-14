CHP'de bir genel başkan adayı daha çıkıyor. Fatih Altaylı açıkladı

Gazeteci Fatih Altaylı, yarın CHP Genel Başkanlığı için adaylığını açıklaması yapması beklenen Özgür Özel ile birlikte başka birisinin daha Genel Başkanlık için adaylığını açıklayacağını belirtti.

KAYNAK: Haber Merkezi
CHP'de bir genel başkan adayı daha çıkıyor. Fatih Altaylı açıkladı

CHP’de seçim sonrası gündeme gelen ve uzun süredir konuşulan Genel Başkan değişimi konusunda bir iddia da Gazeteci Fatih Altaylı’dan geldi. Ana muhalefet partisi genel başkanlığına adaylığını açıklaması beklenen CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in kameralar karşısına geçeceği cuma günü, bir başka gelişmenin daha yaşanacağını ileri sürdü.

Gerçek Gündem’in haberine göre, YouTube kanalındaki yayınında bir adayın daha çıkacağını belirten Altaylı, bu kişinin ismini açık bir şekilde anmasa da "CHP geleneğinden gelen, aynı aileden başkalarının da genel başkanlık yaptığı, kamuoyunun da saygısına mazhar olması çok muhtemel, saygın, önemli bir isim" ifadeleriyle ipucu verdi.

Bahse konu ettiği kişinin ciddi şekilde hazırlandığını dile getiren Altaylı, şöyle devam etti:

'ŞU ANA KADAR SİYASET SAHNESİNDE GÖRMEDİK'

"Laf kalabalıklığı değil, doktrinler kaleme almış vaziyetteler. Nasıl bir şey yapmak istiyorlar, ne yapacaklar... Bir tür manifestoları da var ve yol haritaları da belli. Açıkçası çok beğendim. Toplumsal karşılığı olur mu, bilmiyorum. CHP buna yeşil ışık yakar mı, delegeler böyle bir şeyler yapar mı... Ama CHP'ye heyecanlı bir katkı yapacaktır kurultay sürecinde. Şu ana kadar da siyaset sahnesinde şahsen görmediğimiz bir kişilik. Yarın da onun adaylığını beklesinler diyorum ben."

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