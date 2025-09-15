CHP'de bugün kızılca kıyamet kopacak! Siyaset tarihinde bir ilk yaşanacak... CHP eski Genel Başkanı meslektaşını yerin dibine soktu...

Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, son dönemde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından güncel siyasi konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. T24 muhabiri Cansu Çamlıbel ile yaptığı röportajda, CHP'nin bugün görülecek "Kurultay davası", tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve genel siyaset gündemi üzerine görüşlerini paylaştı. Çetin, Kurultay davası hakkında "mutlak butlan" yönünde bir karar çıkacağını öngördüğünü ifade etti. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu süreçte yoğun çaba sarf ettiğini ve en üst düzey yetkililerle temas halinde olduğunu öne sürdü.

"ÇÜNKÜ ESKİ GENEL BAŞKAN’IMIZ BU KONUDA ÇOK ÇALIŞIYOR"

Çetin, davaya ilişkin soruya şu şekilde yanıt verdi:

"Ben 2023 kurultayımızın ‘mutlak butlan’ sayılması yönünde bir karar çıkacağını tahmin ediyorum. Senin hatırlattığın İstanbul teşkilatına kayyım atanmasının bana kalırsa da bunun işareti oldu. Bence Ankara’dan ‘mutlak butlan’ kararı çıkacak çünkü eski Genel Başkan’ımız bu konuda çok çalışıyor."

"BEN ONUN EN ÜST DÜZEYDEKİLERLE DE TEMAS İÇİNDE OLDUĞUNU SANIYORUM"

Muhabir Çamlıbel'in "Kemal Kılıçdaroğlu mu?" sorusuna Çetin, "Evet" diye onayladı. Çamlıbel, Kılıçdaroğlu'nun süreci sadece izlemekle kalmayıp kurultayın iptali için aktif rol aldığını iddia ederek, bu konuda somut bilgi olup olmadığını sordu. Çetin ise, "Ben onun en üst düzeydekilerle de temas içinde olduğunu sanıyorum" dedi.

Çetin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakın çevresini mi kastediyorsunuz? O halde size göre ona net biçimde işaret verildi ve o da hazırlığını yapıyor, öyle mi?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Evet. Dikkat ederseniz 'Ben neredeysem Genel Merkez orasıdır' gibi şeyler söyledi bir ara. Hazırlığı ona göre yapıyor."