Saray'ın derin kulağı Abdulkadir Selvi açıkladı! CHP'de yeri göğü inletecek olayı tek tek yorumladı

Gözler CHP'nin bugün görülecek 'şaibeli' olduğu iddia Özgür Özel'in genel başkan seçildiği Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin vereceği "kurultay" kararında. Davadan 'mutlak butlan' kararı çıkarsa şimdiye kadar konuyla ilgili hiçbir açıklama yapmayan eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığa geri dönebilir.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP'nin dün (14 Eylül) Ankara'da düzenlediği "Vesayet Değil Siyaset! Kayyuma, Darbeye Hayır!" mitinginine dikkat çekti.

"BİR HAFTA BOYUNCA 'DİRENE DİRENE KAZANACAĞIZ' DİYE DOLAŞIRIM"

Selvi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in geri adım atmayacaklarını söylediğini belirtirek, kalabalığın sık sık "Direne direne kazanacağız" sloganı attığınını ifade etti.

Selvi'nin "Bu slogan o kadar çok atıldı ki, dilime yerleşti. Herhalde bir hafta boyunca, 'Direne direne kazanacağız' diye dolaşırım" ifadeleri dikkat çekti.

Selvi'nin konuyla ilgili ifadeleri şöyle

"Özgür Özel, bugün mahkemeden çıkması beklenen kararla ilgili mesajını konuşmasının sonuna saklamıştı. Biz haberciler açısından da en çok merak edilen bölüm burasıydı. 'CHP kolay lokma değildir. CHP sizin gibi konjonktür partisi değil. Tarihin, milli mücadelenin partisidir. Sesimiz, milletin sesidir. Hangi adımı atarsanız atın, bizden geri adım görmeyeceksiniz. Ne bir adım geri atar ne bir santim eğiliriz' diye meydan okudu. Özgür Özel konuşmasını bitirdi. Bu kez meydandan, 'Direne direne kazanacağız' sloganları yükselmeye başladı.Bu slogan o kadar çok atıldı ki, dilime yerleşti. Herhalde 1 hafta boyunca, 'Direne direne kazanacağız' diye dolaşırım."

Selvi bugünkü duruşmadan çıkabilecek 3 sonuç olduğunun altını çizerek şöyle sıraladı

"ÜÇ İHTİMAL

Üç ihtimal söz konusu.

1-Mahkemenin ertelenmesi.

Bu ihtimale az prim veriliyor. Ama bana göre yok hükmünde değil. Neden olmasın?

2-Butlan kararı çıkar ama tedbir kararı çıkmaz.

Bu Özgür Özel yönetimine mutlak butlan kararını İstinaf’a ve temyize götürme hakkı verir. Mutlak butlanın uygulanması için temyiz kararının sonucu beklenir. Bu durumda karar etkili olmaz. Kadük olabilir. Bu da bir ihtimal olarak değerlendiriliyor.

TEDBİRLİ MUTLAK BUTLAN

3-Üzerinde en fazla durulan, büyük tartışmalara yol açan ise tedbirli mutlak butlan kararının verilmesi. Karar 15’inde çıkar, tedbir kararının gereği Kemal Kılıçdaroğlu’nun yönetime getirilmesi ise 18 Eylül’de resmi bir yazı ile bildirilir deniliyor. En çok satın alınan ihtimal bu."

Öte yandan iktidara yakınlığı ile bilinen Rasim Ozan Kütahyalı dübkü 'kurultay' paylaşımında bugünkü duruşmanın erteleneceğini açıklamıştı.

