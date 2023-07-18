CHP'de hareketli günler: Kılıçdaroğlu belediye başkanlarıyla bir araya gelecek

Değişim rüzgarlarının sert estiği CHP’de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu cumartesi saat 13.00’te belediye başkanlarıyla bir araya gelecek. Toplantıya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılıp katılmayacağı henüz kesinlik kazanmadı. Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ise toplantıya katılacak. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise toplantıya katılamayacak.

CHP'de hareketli günler: Kılıçdaroğlu belediye başkanlarıyla bir araya gelecek

Medyascope’tan Cansu Timur’un haberine göre Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumartesi günü saat 13.00’te (22 Temmuz) belediye başkanlarıyla bir araya geleceği öğrenildi. Medyascope’un öğrendiğine göre toplantıya, tüm büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları katılacak.

Toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da katılması bekleniyor. Edinilen bilgiye göre, İmamoğlu programında değişiklik olduğu takdirde toplantıya katılmayabilir. Medyascope’un ABB kaynaklarından aldığı bilgiye göre ABB Başkanı Yavaş toplantıya katılacak.

YEREL SEÇİMLER KONUŞULACAK

Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlık edeceği toplantıda, belediye başkanlarının cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik değerlendirmelerde bulunması ve yerel seçimlere ilişkin görüşlerini belirtmesi bekleniyor. Ayrıca Kılıçdaroğlu’nun başkanlara yerel seçimlere ilişkin uyarı ve tavsiyelerini iletmesi bekleniyor.

PARTİ MECLİSİ TOPLANACAK

Kılıçdaroğlu cumartesi günü belediye başkanları ile toplantı yapmasının hemen ardından, pazar günü de Parti Meclisi’ni toplayacak. Burada da ağırlıklı olarak yerel seçim süreci ile ilçe, il kongreleri ele alınacak.

TANJU ÖZCAN TOPLANTIYA KATILAMAYACAK

Partiden “kesin ihraç” talebiyle “tedbirli olarak” Disiplin Kurulu’na sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, her halükarda toplantıya katılamayacaktı. Perşembe günü (20 Temmuz) Yüksek Disiplin Kurulu’na savunma verecek olan Özcan partiden ihraç edilirse CHP ile ilişiği kesilecek.

Bolu’dan Ankara’ya “değişim” talebiyle yürüyen Özcan, geçtiğimiz hafta CHP Genel Merkezi’ne gelmişti. Özcan, CHP Genel Merkezi’ne girmemiş ve Kılıçdaroğlu’na istifa çağrısında bulunarak konuşma yaptığı otobüsün üstünden partinin önüne koltuk fırlatmıştı.

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