CHP’de her şey sil baştan değişiyor! Vekil olmayı düşünenleri üzecek karar

CHP’de yaklaşan kurultay öncesinde önemli değişiklikler gündemde geldi.

MİLLETVEKİLLİĞİ İÇİN DÖNEM SINIRI

CHP, milletvekilliği için dönem sınırı getirmeyi tartışıyor. Bu, mevcut milletvekillerinin belirli bir süre sonra tekrar aday olamayacağı anlamına gelir.

Ayrıca, tüm adayların ön seçimle belirlenmesi hedefleniyor. Bu, daha demokratik bir süreç sağlayabilir.

PARTİ MECLİSİ ÜYE SAYISININ ARTIRILMASI

CHP yönetimi, Parti Meclisi (PM) üye sayısını 60’tan 80’e çıkarmayı düşünüyor. Bu, daha geniş bir katılım ve temsil sağlayabilir.

GÜÇLÜ GENEL SEKRETERLİK MODELİ

CHP içinde “güçlü genel sekreterlik” modeli konuşuluyor.