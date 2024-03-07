CHP'de iç savaşın ayak sesleri. Sedat Kaya sızan son bilgileri açıkladı

Gazeteci Sedat Kaya CHP içindeki kargaşayı açıkladı.

CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın "Seçilirsem DEM partilileri belediyenin kapısından içeri sokmayacağım" sözlerinin ardından partide neler olduğu kulisini alan Sedat Kaya, Mart ayının sonunda neler olacağını açıkladı.

"Mart ayından sonra iç savaş çıkar" diyen Kaya şu ifadeleri kullandı:

Genel Başkan Özgür Özel her ne kadar "Burcu hanım sürçü lisan etti" dediyse de, Burcu Köksal bu kez Twitter hesabından aynı söylemini tekrarladı.

Bunun üzerine CHP İstanbul Büyükşehir Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu sert bir çıkış yaptı ve "Bunu söyleyen ya başka bir iş, ya da başka parti bulacak" dedi.

CHP'de ilginç şeyler oluyor?

Bir belediye başkan adayı neden genel başkanına rağmen bu ayrımcı söylemini tekrarlıyor.

İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu neden Afyonkarahisar adayına cevap veriyor.

Çünkü bu yaşananlar seçimden çok CHP'nin içindeki hesaplaşmadan kaynaklanıyor.

Olayın perde arkası farklı.

CHP Ankara kulislerinde konuşulanlar şunlar.

Burcu Köksal, Kılıçdaroğlu’ndan fazla Kılıçdaroğlu’cudur.

Kemal bey öl dese ölür!

Genel Merkezde saflar tutuldu ve Burcu Köksal'ı Afyon belediye başkan adayı yaptılar.

Hem Burcu Köksal'ı Afyon’a aday gösterenler, hem de kendisi şunu çok iyi biliyor ki, kazanamayacak. Zaten kendisi milletvekili, Ankara’ya dönecek, milletvekilliğine devam edecek.

Bol DEM’li bu konuşmanın Afyon’a bir faydası olamayacağını o da biliyor.

Konuşma Afyon meydanında yapılmış olabilir, ama konuşmanın muhatapları Afyonlular değil. Bu konuşmanın muhatabı İstanbullular,

Burcu Köksal alt mesajda diyor ki, “Ey Kürtler , sakın Ekrem’e oy vermeyin, biz CHP’liler DEM’den falan haz etmeyiz. DEM’liler İstanbulda Ekrem’e kaybettirin, 1 Nisan da kurultayı toplamamız kolay olsun! Zaten Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu da bunun farkında."

Konuşulanlar bunlar.

CHP'de kazan kaynıyor.

Şu belli ki, Mart ayından sonra iç savaş var.

Bekleyip göreceğiz.