CHP’de köklü değişim

CHP’de “değişim” dediler, genel başkanı değiştirdiler.

Kemal Kılıçdaroğlu, hem cumhurbaşkanlığı seçimini, hem genel seçimi kaybetti. Oyları yüzde biri bile bulmayan DEVA, Gelecek ve Saadet partilerine, bol keseden 39 milletvekili bahşetti.

(Daha önce yazdım... Recep T. Erdoğan karşısında aldığı yüzde 48 oy, K. Kılıçdaroğlu’nun ne yenilgisi ne başarısıdır. Bu yüzde 48 oy, başından beri “Vahîdettin” diyen, Cumhuriyetin 100. Yılını bile asıl Vahîdettin’e tazim için, son padişahın cariyesine hediye ettiği “Vahdettin Köşkü”nde kutlayan Zat-ı Muhterem, “Alevîliği”ni defalarca ihsas ettikleri, PKK’nın kendisini desteklediğini montaj videoyla ispata kalkıştıkları, olmadık komplolar kurdukları K. Kılıçdaroğlu, yüzde 48 oy almışsa, bu onun başarısı değil; kendilerinin durdukları yerdir. Saray cenahı bu sözlerim üzerine ayrıntılı düşünmelidir. İletişim Başkanlığı, yazdıklarımızı didik didik ediyordur. Tecrübemizi mutlaka ölçmüştür. Bu değerlendirmem üzerinde durmalıdır.)

CHP’de “değişim” isteyenler asıl neyi kastettiklerini bir türlü açıklamadılar, açıklayamadılar. Herhâlde Kemal Kılıçdaroğlu gitsin, biz gelelim solun daha soluna kayalım, demek istiyorlardı.

Özgür Özel’i genel başkan seçerek solun daha soluna kaydıklarını gösterdiler. Divan başkanı yapılan Ekrem İmamoğlu’nun da “değişim”in başlatıcılarından olduğunu bilirsek, genel başkanı solun solundan seçelim, Ekrem İmamoğlu’nun fikrî yapısı belli. Dindar bilinir. Hatta bir tarafıyla ülkücüdür. Böylece bir denge kurarız, demiş olmalılar.

CHP’nin 38. Olağan Kurultay'ında saat 21.00'de başlayan oy verme saat 23.00'te tamamlanıyor. İlk tur seçimde Özgür Özel 682, Kemal Kılıçdaroğlu 664 oy alıyor.

İkinci turda CHP Grup Başkanı Özgür Özel, 812 oy alarak Genel Başkan seçiliyor. Kemal Kılıçdaroğlu ise 536 oyda kalıyor. Fark büyük. Delege nasıl Özgür Özel’e evriliverdi? Üzerinde durmak lâzım.

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İstanbul İl Başkanlığı önemliydi. Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu kanadı CHP’nin Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik’i il başkanlığına aday gösterdi ve kazandırdı.

Özgür Çelik’in ilk işi ne oldu? Haberi okuyalım:

“Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı seçilen Özgür Çelik ve beraberindeki yeni CHP İstanbul İl yönetimi ile CHP’li ilçe başkanları, gençlik ve kadın kolları ve CHP Ankara İl Yönetimiyle Anıtkabir’i ziyaret etti.” (Cumhuriyet, 19 Ekim 2023)

“3 Fidan'a ziyaret” ara başlığı altında şu haber veriliyor:

“Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı seçilen Özgür Çelik ve beraberindeki yeni CHP İstanbul İl yönetimi ile CHP’li ilçe başkanları, gençlik ve kadın kolları ve CHP Ankara İl Yönetimiyle Karşıyaka Mezarlığı’nda bulunan Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan, Yusuf Aslan ve Erdal Eren’in mezarlarını ziyaret etti.”

“Üç Fidan” diye andıkları, biliyorsunuz, idam edilmişlerdi. Niçin idam edildikleri belli; her yerde yazıyor. Sol kaynaklarda “Son nefeslerinde yaşasın Marksizm ve Leninizm diye de haykırdılar.” cümlesini sık okursunuz. “Yaşasın Atatürk!” dedikleri haberi bir yerde çıktı mı?!

Bu meselelere defalarca girdik. Herkes yerini bilsin, doğruyu eğri, eğriyi doğru görmesin, memleket gerçeklerinden haberdar olsun istedik.

Öyle olunca Mustafa Kemal’le D. Gezmiş ve diğerlerini, nasıl bir araya getirebilirsiniz?

Daha önce Özgür Özel’in de bunlara övgüde sınır tanımadığını yazmıştım.

Türkiye’nin idaresine talip olan Atatürk’ün kurduğu partinin mensuplarının, hem de Mustafa Kemal Atatürk’le eş görerek böyle bir ziyaretleri ya kasıtlıdır ya akıl tutulmasıdır. Başka izahı yok.

CHP, yeni döneme giriyor. Önümüzde mahallî seçimler var. Ne yapabileceklerini göreceğiz.