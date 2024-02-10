CHP’de oda krizi. Polis zoruyla boşaltıldı

Edinilen bilgilere göre, CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun SSK genel müdürlüğünden beri yanında yer alan ve özel kalem müdürlüğü görevini sürdüren Şükran Kütükçü kurultay sürecinde taraf değiştirerek, Özgür Özel’in bulunduğu değişimcilerin tarafında yer aldı.

Özel ise Kütükçü'yü protokol müdürü olarak görevlendirdi ve kendisine de daha önce CHP'li meclis idare amirlerinin kullandığı odayı verdi. Fakat CHP'li milletvekillerinin oyuyla Meclis İdare Amirliğine Kılıçdaroğlu'na yakın Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan seçildi. Bunun üzerine Bayraktutan'ın CHP'li Meclis İdare Amirlerine verilen odaya geçmesi istendi.

KÜTÜKÇÜ KENDİNİ ODAYA KİLİTLEDİ

Meclis yönetimi de buna uygun olarak meclis idare amiri tabelasını odanın girişine astı ancak, Şükran Kütükçü ve parti yönetimi o tabelayı yeniden indirdi ve oda da Bayraktutan’a verilmedi.

Bunun üzerine Uğur Bayraktutan Meclis Genel Sekreterliğine başvurarak odanın boşaltılmasını talep etti. Genel Sekreterlik de hem CHP grubuna hem de Şükran Kütükçü'ye gönderdiği yazıyla odanın boşaltılmasını istese de, yürütülen temaslardan sonuç çıkmadı. CHP genel başkanı Özgür Özel ile Grup başkanvekili Ali Mahir Başarır da Kütükçü'nün odada kalmasını istedi.

Krizin çözülemeyince, Genel Sekreterliğin talimatıyla Meclis Polisi odayı boşaltmak üzere devreye girse de edinilen bilgilere göre, Şükran Kütükçü kendini odaya kilitledi ve odadan çıkmamak için direndi. Olay üzerine Meclis Destek Hizmetleri Personeli, makam odasının kapısını sökerek Kütükçü’yü odadan çıkardı. Kütükçü, polis eşliğinde eşyalar toplanıp dışarıya alındı.

Yaşananlardan sonra Kütükçü'nün eşyaları tahliye edilerek oda Uğur Bayraktutan'ın danışmanlarına teslim edildi. Meclis Genel Sekreterliği ise bütün uyarılara rağmen odayı boşaltmayan ve başdanışman kadrosunda görev yapan Şükran Kütükçü hakkında disiplin soruşturması başlattı.