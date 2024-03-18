CHP'de 'para sayma' görüntüleri tartışması devam ediyor. Canan Kaftancıoğlu sessizliğini bozdu

Kaynak: ANKA
CHP'de 'para sayma' görüntüleri tartışması devam ediyor. Canan Kaftancıoğlu sessizliğini bozdu
5 yıl önceki "para sayma" görüntüleriyle ilgili açıklama yapan Canan Kaftancıoğlu, "Söz konusu ifadeler ve haberler gerçek dışıdır. Haberleri yapan ve yayanlarla ilgili yasal süreç başlatılacaktır" dedi.

5 yıl önceki "para sayma" görüntüleriyle ilgili bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan ifadelere ilişkin açıklama yapan Canan Kaftancıoğlu, "Söz konusu ifadeler ve haberler gerçek dışıdır. Yalan haberleri yapan ve yayanlarla ilgili yasal süreç başlatılacaktır" dedi.

Yeni Şafak gazetesinde, CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun para sayma görüntüleri hakkında, "Görüntülerde kimin ortağı, genel müdürü varsa paranın kaynağını ona sorsunlar" dediği ileri sürülmüştü.

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"HABERLER GERÇEK DIŞIDIR"

CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya iddiaları üzerine tartışma ve soruşturma konusu haline gelen 5 yıl önceki "para sayma" görüntüleriyle ilgili ifadelere ilişkin açıklama yaptı. Kaftancıoğlu, "Söz konusu ifadeler ve haberler gerçek dışıdır. Yalan haberleri yapan ve yayanlarla ilgili yasal süreç başlatılacaktır" dedi.

"YASAL SÜREÇ BAŞLATILACAKTIR"

Canan Kaftancıoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Bazı yayın kuruluşlarında önceki dönem CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun söylediği iddia edilen ifadeler yayınlanmıştır. Söz konusu ifadeler ve haberler gerçek dışıdır. Yalan haberleri yapan ve yayanlarla ilgili yasal süreç başlatılacaktır. Bilginize sunarız"

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