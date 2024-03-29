CHP'de para sayma soruşturması büyüyor. tv100 iş insanı Hüseyin Köksal'ın ifadesine ulaştı

İstanbul İl Başkanlığı'ndaki para sayma görüntülerine ilişkin yürütülen soruşturma genişleyerek büyüyor. Yürütülen soruşturma kapsamında bu kez iş insanı Hüseyin Köksal ifade verdi. Köksal’ın ifadesine tv100 ulaştı.

Köksal, önce Hasan Hüseyin Şenyurt’un iddialarına ve dosyada adı geçen şahıilar ile ilgili açıklamalarda bulundu. Şüpheli kişilerden Tuncay Yılmaz ve Fatih Keleş’le tanışıklarının çok eskiye dayandığını, Murat Kapki ve Ferhat Kapki ile arkadaş olduğunu ifade etti.

Dosyada adı geçen Ahmet Köksal’ın da amcasının oğlu olduğunu söyledi. Köksal, kuzeninin, adı İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve belediyeye ait medya A.Ş.’den aldığı açık hava ihaleleri ile sık sık gündeme gelen ve kısa sürede büyüyen “Advertcity” şirketinin ortaklarından biri olduğunu da belirtti.

“ŞİRKETİN DİĞER ORTAKLARINI TANIMIYORUM”

Şirketin diğer ortaklarını tanımadığını ifade eden Köksal, “Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı olan Murat Ongun’u genel olarak basından tanırım. Birkaç defa kendisiyle karşılaştığımız ve oturmuşluğumuz vardır. Dilekçede adı geçen Emrah Bağdatlı da arkadaşımdır” dedi.

Köksal hakkında, görüntülerde yer alan paraları aracıyla taşıdığı iddiası ortaya atılmıştı. Köksal, ifadesinde bu konudan da bahsetti.

Köksal, “Şirket şoförlerinden Servet Yıldırım’ın benim aracımla Serdal Taşkın’dan aldığı paraları Tuncay Yılmaz ve Fatih Keleş’e taşıdığı iddiaları kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Ayrıca iddia edildiği gibi benim Advertcity isimli şirketle resmi veya gayri resmi herhangi bir ortaklığım ve hissem bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı.