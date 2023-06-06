CHP'de Ünal Çeviköz'ün yerine Namık Tan getirildi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanlığı'na CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan'ı görevlendirdi.

Kılıçdaroğlu, Ünal Çeviköz'ün yürüttüğü Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı görevine Namık Tan'ı getirdi.

NAMIK TAN KİMDİR?

1956 yılında Mardin'de doğdu. TED Ankara Koleji'nden mezun oldu. Daha sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girerek, 1978 yılında lisans eğitimini tamamladı. Üniversiteden sonra bir sene Ticaret Bakanlığı Anlaşmalar Genel Müdürlüğü’nde çalıştı.

Ardından askere gitti ve uzun dönem askerlik görevini asteğmen olarak tamamladı. Askerlik hizmeti devam ederken, Dışişleri Bakanlığı'nın açtığı sınavları kazanarak, 1982 Temmuz'unda bakanlığın Denizcilik Sorunları Dairesi’nde ilk görevine başladı. Sırasıyla Moskova ve Abu Dabi elçiliklerinde kâtip olarak çalıştı.

1989'da Personel Dairesi’'nde başkâtip olarak görev yapan Tan, 1990'da Cumhurbaşkanlığı’nda görevli bakanlık memuru olarak başkâtip ve özel kalem müdür yardımcılığı görevinde bulundu.1991-1995 yılları arasında Washington Büyükelçiliği'nde önce başkâtiplik 1997-2001 yılları arasında ise müsteşar olarak görev yaptı.1996-1997 yılları arasında Dışişleri Bakanları Emre Gönensay, Tansu Çiller ve İsmail Cem'in özel kalem müdürü oldu. 2001'de Dışişleri Bakanlığı'nın Amerika Genel Müdür Yardımcılığı’nda daire başkanı olan Namık Tan, 2002'de Enformasyon Dairesi Başkanlığı’nda daire başkanı olarak görev aldı.

Abdullah Gül'ün Dışişleri bakanlığı döneminde ise bakanlık sözcülüğü ve elçi sıfatıyla Enformasyon Dairesi Başkanlığı görevlerinde bulundu. Büyükelçilik görevleri Namık Tan, Aralık 2006'da Feridun Sinirlioğlu'nun yerine Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'ne atandı.

Namık Tan, Washington büyükelçisi Nabi Şensoy'un Aralık 2009'da istifa etmesinden sonra, bu göreve atandı. Dört yıllık görevinin ardından 17 Mart 2014 tarihli kararname ile merkeze alındı.

Merkeze alındıktan sonra emekli olan Tan, inşaat şirketi STFA Grubu'nun yönetim kurulu üyeliğine seçildi. (AA)