CHP'de Ünal Çeviköz'ün yerine Namık Tan getirildi

CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanlığı'na getirildi.

CHP'de Ünal Çeviköz'ün yerine Namık Tan getirildi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanlığı'na CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan'ı görevlendirdi.

Kılıçdaroğlu, Ünal Çeviköz'ün yürüttüğü Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı görevine Namık Tan'ı getirdi.

NAMIK TAN KİMDİR?

1956 yılında Mardin'de doğdu. TED Ankara Koleji'nden mezun oldu. Daha sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girerek, 1978 yılında lisans eğitimini tamamladı. Üniversiteden sonra bir sene Ticaret Bakanlığı Anlaşmalar Genel Müdürlüğü’nde çalıştı.

Ardından askere gitti ve uzun dönem askerlik görevini asteğmen olarak tamamladı. Askerlik hizmeti devam ederken, Dışişleri Bakanlığı'nın açtığı sınavları kazanarak, 1982 Temmuz'unda bakanlığın Denizcilik Sorunları Dairesi’nde ilk görevine başladı. Sırasıyla Moskova ve Abu Dabi elçiliklerinde kâtip olarak çalıştı.

1989'da Personel Dairesi’'nde başkâtip olarak görev yapan Tan, 1990'da Cumhurbaşkanlığı’nda görevli bakanlık memuru olarak başkâtip ve özel kalem müdür yardımcılığı görevinde bulundu.1991-1995 yılları arasında Washington Büyükelçiliği'nde önce başkâtiplik 1997-2001 yılları arasında ise müsteşar olarak görev yaptı.1996-1997 yılları arasında Dışişleri Bakanları Emre Gönensay, Tansu Çiller ve İsmail Cem'in özel kalem müdürü oldu. 2001'de Dışişleri Bakanlığı'nın Amerika Genel Müdür Yardımcılığı’nda daire başkanı olan Namık Tan, 2002'de Enformasyon Dairesi Başkanlığı’nda daire başkanı olarak görev aldı.

Abdullah Gül'ün Dışişleri bakanlığı döneminde ise bakanlık sözcülüğü ve elçi sıfatıyla Enformasyon Dairesi Başkanlığı görevlerinde bulundu. Büyükelçilik görevleri Namık Tan, Aralık 2006'da Feridun Sinirlioğlu'nun yerine Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'ne atandı.

Namık Tan, Washington büyükelçisi Nabi Şensoy'un Aralık 2009'da istifa etmesinden sonra, bu göreve atandı. Dört yıllık görevinin ardından 17 Mart 2014 tarihli kararname ile merkeze alındı.

Merkeze alındıktan sonra emekli olan Tan, inşaat şirketi STFA Grubu'nun yönetim kurulu üyeliğine seçildi. (AA)

Öne Çıkanlar
Beşiktaş UEFA'ya başvurdu. Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklama
Beşiktaş UEFA'ya başvurdu. Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklama
Fatih Terim'in hesabını çaldılar. Flaş Ali Koç paylaşımı
Fatih Terim'in hesabını çaldılar. Flaş Ali Koç paylaşımı
Erden Timur'un şampiyonluk kutlamalarını kime izlettiği ortaya çıktı. Galatasaraylıları heyecanlandıracak gelişme
Erden Timur'un şampiyonluk kutlamalarını kime izlettiği ortaya çıktı. Galatasaraylıları heyecanlandıracak gelişme
Biz bu Yaşar’ı yaşatırız
Biz bu Yaşar’ı yaşatırız
Okuyunca gözleriniz faltaşı gibi açılacak. Şerafettin Tilki Gedson Fernandes gerçeğini ortaya çıkardı
Okuyunca gözleriniz faltaşı gibi açılacak. Şerafettin Tilki Gedson Fernandes gerçeğini ortaya çıkardı
Şener Üşümezsoy 6.5 deprem ile 7.5'lik deprem arasındaki farkı açıkladı. 'Bağıra bağıra geliyor' dedi
Şener Üşümezsoy 6.5 deprem ile 7.5'lik deprem arasındaki farkı açıkladı. 'Bağıra bağıra geliyor' dedi
Son Haberler
Son Dakika... Erdoğan yeni Kabine'nin ilk toplantısının ardından konuşuyor Siyaset
Son Dakika... Erdoğan yeni Kabine'nin ilk toplantısının ardından konuşuyor
MHP'nin TBMM grup yönetimi belirlendi Siyaset
MHP'nin TBMM grup yönetimi belirlendi
Akşener, İYİ Parti yöneticisi Çamlıgüney'in cenazesine katıldı Güncel
Akşener, İYİ Parti yöneticisi Çamlıgüney'in cenazesine katıldı
Emeklilik yaşını uzatan karar tüm Fransa'yı yine sokağa döktü Dünya
Emeklilik yaşını uzatan karar tüm Fransa'yı yine sokağa döktü
Samsun'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı Güncel
Samsun'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Sivas ile Kayseri yenişemedi Spor
Sivas ile Kayseri yenişemedi
Meclis’te yeni grup kurma tartışmalarında zirve! CHP’den 40 vekil aldılar şimdi de AKP’den vekil istiyorlar Siyaset
Meclis’te yeni grup kurma tartışmalarında zirve! CHP’den 40 vekil aldılar şimdi de AKP’den vekil istiyorlar