CHP'de yapay zekalı seçim

Yenişafak'da yer alan habere göre; CHP, 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimlerde yapay zeka sistemini deneyecek. Adaylarını önce üyelerine soracak olan CHP işini şansa bırakmayacak.

En doğru adayın saptanması için CHP, mevcut belediye başkanlarını ve aday adaylarını ilk olarak memnuniyet anketi ve teşkilatın katılacağı temayül yoklaması ile eleyecek. Ardından çıkacak isimleri, şehrin ya da ilçenin profili, vatandaşın beklentileri gibi kıyaslamaları da içerecek yapay zeka sistemine ekleyecek. Edinilen bilgilere göre yapay zeka için CHP 10’dan fazla şirket ile anlaşıldı.

TEŞKİLAT KUŞKULU

Adayların bu yöntem ile belirlenmesine teşkilatlardan tepki yükseliyor. Teşkilat, yapay zekalı seçime kuşku ile yaklaşıyor. Buna gerekçe olarak ise “Bunun bilgisayarın bir tercihi değil Genel Merkez’in bir merkez yoklaması olacağı ve yönetimin isteği doğrultusunda sonuçların çıkacağı” gösteriliyor.