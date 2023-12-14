'Hayatımda hiç kıvırmadım Erdoğan 2023'te seçilirse aday olmayacağım'. Bolu'da bir kez daha aday olan Tanju Özcan'ın sözleri gündem oldu

CHP’nin Bolu Belediye Başkanı adayı olarak gösterdiği Tanju Özcan’ın 2023 yerel seçimleri öncesi yaptığı konuşma yeniden gündeme geldi. Özcan,” Eğer Sayın Erdoğan 2023’te bir daha seçilirse 2024 yılında seçilme şansım yüzde 100 olsa bile Bolu Belediye Başkanlığına aday olmayacağım” demiş.