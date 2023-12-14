'Hayatımda hiç kıvırmadım Erdoğan 2023'te seçilirse aday olmayacağım'. Bolu'da bir kez daha aday olan Tanju Özcan'ın sözleri gündem oldu

Kaynak: Haber Merkezi
CHP’nin Bolu Belediye Başkanı adayı olarak gösterdiği Tanju Özcan’ın 2023 yerel seçimleri öncesi yaptığı konuşma yeniden gündeme geldi. Özcan,” Eğer Sayın Erdoğan 2023’te bir daha seçilirse 2024 yılında seçilme şansım yüzde 100 olsa bile Bolu Belediye Başkanlığına aday olmayacağım” demiş.

CHP, bugün genel merkezinden yaptığı açıklamada, 31 Mart yerel seçimlerinde 5 şehirde Büyükşehir Belediye Başkanı adaylarını açıkladı.

Buna göre İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara'da Mansur Yavaş, Bursa'da Mustafa Bozbey, Bolu'da Tanju Özcan, Balıkesir'de Ahmet Akın aday gösterildi.

Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının açıklanması ardından Bolu Belediye Başkan adayı Tanju Özcan, sosyal medya hesabı X’den yaptığı paylaşımda, değişen CHP kadrosuna teşekkür etti.

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Tanju Özcan’ın CHP’ye yaptığı teşekkür paylaşımı sonrası, sosyal medya kullanıcıları Özcan’a 2023 yerel seçimleri öncesi yaptığı konuşmayı hatırlattı.

ERDOĞAN SEÇİLİRSE BOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINA ADAY OLMAM”

2023 yerel seçimleri öncesi Haber Global yayınına katılan Özcan programda, "Şunu iddialı biçimde söylüyorum. Hiç hayatımda kıvırmadım. Eğer Sayın Erdoğan 2023’te bir daha seçilirse -seçileceğine şu kadar inanmıyorum- 2024 yılında seçilme şansım yüzde 100 de olsa Bolu Belediye Başkanlığına aday olmayacağım" diyor.

Sosyal medyada gündem olan videoda, bazı sosyal medya kullanıcıları Özcan'ın kendiyle çeliştiğini iddia etti.

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