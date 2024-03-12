CHP’deki para sayma iddiaları sonrası İmamoğlu’ndan ilk açıklama

Bazı sosyal medya hesaplarınca CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen görüntülerde para sayma anları yer alıyordu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen ve sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntülerine ilişkin sessizliğini bozdu.

İmamoğlu, resen başlatılan soruşturma hakkında, "Kumpasla seçim kazanacaklarını sanıyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

"ZANNEDİYORLAR Kİ; EKREM YILACAK"

İmamoğlu, Şile Endüstriyel Atık Yakma Tesisi açılışında yaptığı konuşmada sessizliğini bozarak şunları söyledi:

"Seçime 20 gün kala İstanbul CHP İl Başkanlığı'nın satın alma sürecindeki bir hukuk ofisinde yapılan bir işlemin, ki orada benim çok değer verdiğim siyasi yol arkadaşlarım var o görüntüde... O görüntü üzerinden siyasi yaygara çıkarmaya çalışanların kötülükçü akılları var. Bu yaygara ile servis edilmesi... Bunu tabi birkaç meczubun 'buradan Ekrem'e ne sıçratır nasıl bir leke, iz bırakırız' anlayışıyla koca koca kanallarda bir yerinden 'Ekrem'e çamur sıçratma' çabası içinde oldular. Bunlar alıştığımız şeyler... Bunlar kul hakkı yemekten imtina etmeyen, kumpasla seçim kazanmaya çalışanlar. Allah memleketimizi de, beni de bu insanlardan korusun. Zannediyorlar ki; Ekrem yılacak. Yılmaz. O, bir avuç insanı süründüre süründüre yıldıracak, göreceksiniz..."