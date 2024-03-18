CHP'den 2 haftada 2 defa istifa etti

Yerel seçimlerde Denizli’nin Bekili ilçesinde Belediye meclis üyeliğine aday olan Çağatay Çağrı Asilzade, partide gördüklerinin ardından TİP’i destek açıklaması yaparak partisi CHP’den istifa etmişti.

Başka bir partiye üye olmaya karar veren Asilzade, üyelik aşamasında yeniden CHP’ye üye yapıldığını gördü. Bunun üzerine yeniden CHP’den istifa etti.

Bu durumu hayatı boyunca taşıyacağı bir gurur olarak nitelendiren Asilzade konu hakkında şu açıklamada bulundu:

Bilindiği üzere yaklaşık 2 hafta önce çıkarcı, liyakatten uzak, vizyonsuz ve misyonsuz anlayışa karşı çıkarak CHP’den istifa ettim.

İstifam sonrası Türkiye İşçi Partisi’ni destekleyeceğimizi ifade etmiştim. CHP'den istifam sonrasında; habersizce, hiçbir onayım ve müracaatım olmaksızın yeniden CHP'ye üye kaydedildiğimi görmüş bulunmaktayız.

CHP'den 2 hafta içerisinde 2 defa istifa etmeyi hayatım boyunca bir gurur vesikası olarak taşıyacağım. CHP'nin kendine yakışan düşük oyunlarını halkımızın kıymetli takdirlerine sunuyoruz. Konu hakkında adli mercilere gerekli müracaatlar yapılmıştır.

Bunu neden yaptıklarını gayet iyi biliyoruz. Şunu bilsinler ki korktuklarında da haklılar, çünkü kaybedecekler. Belediyeyi temsil kabiliyeti olmayan bu zihniyete geçit vermeyeceğiz.

Bizler duranlardan, yerinde sayanlardan, ilerleme kat edemeyenlerden olmayacağız.

Daima umutla ilerleyen, geleceği; emekle, alın teriyle, insan hak ve hürriyetlerini savunarak kuranlardan olacağız”