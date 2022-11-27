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CHP'den banka promosyonlarına ilişkin kanun teklifi

CHP Grup Başkanvekilleri, işverenler ile bankalar arasında yapılan protokoller kapsamında hak kazanılan promosyonların işçilere ödenmesini öngören bir kanun teklifi hazırladı. 

Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar - 13:20
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CHP'den 'Banka promosyonları işçiye ödensin' teklifi

CHP'den banka promosyonlarına ilişkin kanun teklifi
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CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç, işverenler ile bankalar arasında yapılan protokoller kapsamında hak kazanılan promosyonların işçilere ödenmesini öngören bir kanun teklifi hazırladı.

TBMM Başkanlığı’na sunulan kanun teklifi, İş Kanunu’nda değişiklik yapılmasını öngörüyor. Teklifle, işverenler ile bankalar arasında yapılan protokoller kapsamında hak kazanılan promosyonlara işverenlerce el konulmaması, bu ödemelerin işçilere yapılması, işçilere bu ödemeleri yapmayan işverenlerin ise idari para cezasına çarptırılması amaçlanıyor.

"TÜRKİYE, ENFLASYON CANAVARIYLA YENİDEN TANIŞTI"

Teklifin gerekçesinde, şunlar kaydedildi:

“Rejime kasteden anayasa değişikliğinin yürürlüğe girdiği 2018 yılından itibaren ekonomik göstergeler tepetaklak gitmeye başlamış, Türk lirası değer kaybetmiş, enflasyon oranı yükselmiştir. 2018 yılında enflasyon yüzde 15,3 iken, şu an resmi olarak açıklanan enflasyon yüzde 85,5’e kadar yükselmiştir. Türk lirası ise bu 4 yıl içinde 4 kat değer kaybetmiştir.

Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti ülkeyi derin bir ekonomik krize sokmuş, bu krizden çıkış reçetesi olarak yürürlüğe soktuğu Türkiye Ekonomi Modeli ise ülkeyi krizden çıkarmak yerine krizi daha da derinleştirmiştir. Özel sektörde işverenler ile bankalar arasında aylık ve ücret ödeme protokolleri uyarınca verilecek bankacılık hizmetlerinin yanı sıra Bankalar tarafından sunulan promosyon ödemelerinin doğrudan hak sahiplerine dağıtılması amacıyla bir mevzuat değişikliği hazırlanmıştır. İşverenlerle bankaların yapmış oldukları ve halen yürürlükte bulunan protokollerin sona ermesine altı aydan daha fazla süre bulunduğu takdirde, 1 ay içerisinde işverenler ile bankalar arasında bu maddeye uygun şekilde yeni protokol anlaşması yapılması öngörülmektedir. Bu teklifle, ekonomik krizin çok yoğun bir biçimde hissedildiği böylesi bir dönemde, banka promosyonlarının tamamının işçilere dağıtılması amaçlanmış, işçilere dağıtılmaması durumunda idari para cezası önerilmiştir.”

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