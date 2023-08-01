CHP’den Davutoğlu’na yanıt: Kimse kafalarına silah dayayıp ‘Gelin buradan aday olun’ demedi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu’nun "En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti” sözüne CHP’den yanıt geldi. CHP’li milletvekili Ali Öztunç, “Kimse kafalarına silah dayayıp 'gelin buradan aday olun' demedi” şeklinde konuştu.

CHP’den Davutoğlu’na yanıt: Kimse kafalarına silah dayayıp ‘Gelin buradan aday olun’ demedi

Seçimde CHP listelerinden Meclis'e 10 milletvekili sokan Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun sözlerine CHP'den tepki geldi.

Medyascope'ta Ruşen Çakır’ın sorularını yanıtlayan Davutoğlu, CHP listelerinden seçime girme kararının son tercihi olduğunu söyledi. Seçim döneminde İyi Parti, DEVA Partisi ve Saadet Partisi ile ittifak görüşmeleri yaptığını ifade eden Davutoğlu, "En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti. 'Bu sağ seçmen CHP’ye oy vermez beraber olalım' dedim" ifadelerini kullandı.

Davutoğlu'nun açıklamaları kısa sürede siyaset gündemine otururken, söz konusu ifadelere CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'tan yanıt geldi.

Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Davutoğlu'nun açıklamalarına tepki gösteren Öztunç, "Kendi görüşü, saygı duyarız ama girmeseymiş. Kimse Davutoğlu'nu zorla getirip CHP listelerinden aday yapmadı. Kimse kafalarına silah dayayıp 'gelin buradan aday olun' demedi. Girmeselermiş. Seçimler gelecek yine tek başlarına girsinler, boylarının ölçüsünü alsınlar" ifadelerini kullandı.

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