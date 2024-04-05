CHP'den flaş Hatay açıklaması. "Oylarımızın yazılmadığını tespit ettik"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, parti genel merkezinde Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftçi Binici ve Murat Bakan ile beraber basın toplantısı düzenledi. Gökçen, Hatay seçimine ilişkin hukuki sürecin büyük ölçüde Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) geldiğini belirterek, YSK'da verilecek karar Hatay halkının iradesinin yansıması için. Daha geçtiğimiz yıl sevdiklerini kaybetmiş, yıkılan binalar arasında gözyaşlarını silmeye çalışan Hatay halkının ne düşündüğünün ortaya çıkmasıdır bizim mücadelemiz. İlk gün gittiğimiz zaman Lütfü Savaş ile AKP'li aday arasında oy farkı resmi verilerde 3 bin 890 olarak görünüyordu. Bugün itibarıyla 2 bin 569'a kadar gerilemiş durumda. Bu sadece ilk itirazlar, maddi hataların düzeltilmesi başvurularıyla gerçekleşti. İlk günden bugüne 1455 oyumuzun hukuka aykırı şekilde, vaktinde yazılmamış olduğunu tespit ettik. Süreç devam ediyor ifadelerini kullandı.

"GEÇERSİZ OYLARIN GEREKÇESİ TUTANAKTA YOK"

Hatay Büyükşehir seçimleri için toplam geçersiz oy sayısının 38 bin 900 olduğunu söyleyen Gökçen, "298 sayılı Seçim Kanunu'na göre bir geçersiz oy varsa o oyun neden geçersiz sayıldığının gerekçesinin tutanağa işlenmesi gerekiyor. Fakat gördük ki, Hatay'da birçok geçersiz oyun gerekçesi tutanağa yazılmamış. Geçersiz oyların sayısı, iki aday arasındaki oy farkının 15 katını geçer duruma geldi. CHP lehine ortaya çıkacak bir sonuçta oyların yeniden sayımından çekinenler, başka yerlerde kendi lehine oldukları için oyları saydırıyorlar. Bizim burada herhangi bir siyasi müdahaleye karşı sizin göreviniz hukuka uymaktır, objektif olmaktır ve bu çifte standarda son vermektir. Geçtiğimiz yıl çok büyük bir acı yaşamış olan Hatay halkının iradesinin ortaya çıkması için, hele ki şimdiye kadar tespit ettiğimiz üzere silinen oyların CHP'ye ait olduğu ortaya çıktığı için geçersiz oyların yeniden sayılmasının ve hakkımız olanın Hatay halkına iade etmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'da itiraz süreci devam ederken mazbata verilmeye çalışıldığını belirterek bu durumun seçim hukukuna 'açıkça aykırı' olduğunu söyledi.

ÖZEL "SAYGI DUYUN"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tüm seçim kurulu hakimlerine seslenen Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Hatay'da itiraz süreci devam etmesine karşın mazbata verilmesi çabası, seçim hukukuna açık aykırıdır. Tüm seçim kurulu hakimlerine sesleniyorum; hukuka uyun, Hatay halkının iradesine saygı duyun."