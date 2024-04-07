Flaş… Flaş… CHP Hatay’da seçimin iptal edilmesini istedi. ‘3 bin 389 ölü seçmenin oy kullandığını tespit ettik’

Kaynak: Haber Merkezi / ANKA
Flaş… Flaş… CHP Hatay’da seçimin iptal edilmesini istedi. ‘3 bin 389 ölü seçmenin oy kullandığını tespit ettik’
Hatay'da sonuçlar kesinleşmeden AKP'nin adayına mazbata verilmesini protesto için YSK önünde basın açıklaması yapan CHP heyeti, YSK Başkanı ile görüşmelerinden sonra yaptıkları açıklamada seçimde sandıkta 3 bin 389 ölü seçmene oy kullandırıldığını ortaya çıkardı.

CHP, Hatay'da İl Seçim Kurulu'nun mazbatayı Cumhur İttifakı'nın Hatay Büyükşehir Belediye başkanı adayı AKP'li Mehmet Öntürk'e verme kararına ilişkin Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yapmıştı.

Dün CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile vatandaşları Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) önünde toplanma çağrısında bulunmuştu.

Özel, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Hatay'ın sandıktaki iradesine günlerdir masa başı oyunlarla müdahale edilmektedir.

Başvurularımız sonuçlanmadan ve YSK kararını açıklamadan siyasi baskılarla haksızca ve hukuksuzca mazbata verilmiştir.

Bizler yarın saat 15.00’te YSK önünde olacağız.

Hatay'ın iradesine sahip çıkmak isteyen herkesi barışçıl ve anayasal hak arayışı için YSK önüne çağırıyorum.”

erdf.jpg

ÖZEL VE CHP HEYETİ YSK BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

YSK Başkanıyla 10 dakikalık bir görüşme gerçekleştiren Özgür Özel ve CHP Heyeti basın açıklaması gerçekleştirdi.

Yapılan açıklamada şunlar söylendi:

"Bizim YSK'dan beklentimiz şudur: Objektif olmaları, dilekçenin hangi partilere ait olduğuna bakmadan hukuka uygun karar vermeleridir. İtirazımızı yaptık. Değerlendirmeye alınmasını bekliyoruz. Biz ilk günde de adayımızın arkasındaydık. Süreç içerisinde bize iletilen farklı talepleri göz önüne aldık. Hatay halkının tercihi olan Lütfü Savaş'ın adaylığının tescillenmesini istiyoruz. Oyların yeniden sayılmasını daha sağlıklı bir şekilde halkın ne söylemek istediğini anlamamız için istiyoruz. Depremde hayatını kaybeden 3 bin 389 kişinin seçmen olarak hesaplandı. Bu sebeple seçimin iptal edilmesini istedik. "

"ÖLÜ SEÇMENE OY KULLANDIRMIŞLAR"

Bugün hukuki süreç devam ederken verilen mazbata için itiraz ettik. Masa başında siyasetin baskısıyla verilen kararların Türkiye'nin geleceği için çok kötü olacağı kararıyla buluştuk Az önce heyetimiz ve gene başkanımız ile hem hukuki sürecin olağan başvurusunu ve olağanüstü başvurusunu ilettik. Yarın YSK'nın görüşmelerini tamamlamasını bekliyoruz. 2569 fark gözüken seçimde 3 bin 389 oy sandıkta beklemektedir. Biz 3 bin 389 ölü seçmene oy kullandırıldığını tespit ettik. Tüm bunları ortaya koyan 86 sayfalık başvurumuzu teslim ettik. Hataylılar enkazın altında iktidar tarafından yalnız bırakılmıştır."

İlgili Haberler
YSK’yi dinlemediler. İtiraz süreçleri bitmeden mazbata AKP’li adaya verildi
Son dakika... CHP yarın YSK'ya yürüyecek
YSK 13 ilçe için kararını verdi. Seçim sonuçlarına itiraz edilmişti
AKP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı mazbatasını böyle aldı
AKP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı mazbatasını böyle aldı
CHP'den flaş Hatay açıklaması. "Oylarımızın yazılmadığını tespit ettik"
Son Haberler
Bitkisel bazlı vegan yoğurtlar Keşfet
Bitkisel bazlı vegan yoğurtlar
Konyaaltı sahili bayram tatilinde dolup taştı Yaşam
Konyaaltı sahili bayram tatilinde dolup taştı
Sivas’ta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı Yerel Haberler
Sivas’ta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Netanyahu Gazze’de ateşkes şartını açıkladı Dünya
Netanyahu Gazze’de ateşkes şartını açıkladı
Durdurulan araçta uyuşturucu bulundu Yerel Haberler
Durdurulan araçta uyuşturucu bulundu
Adıyaman’da kamyon ile otomobil çarpıştı. 2 genç öldü Yerel Haberler
Adıyaman’da kamyon ile otomobil çarpıştı. 2 genç öldü
Kontrolden çıkarak taklalar atan araç duvara çarparak durabildi Yerel Haberler
Kontrolden çıkarak taklalar atan araç duvara çarparak durabildi