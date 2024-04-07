Flaş… Flaş… CHP Hatay’da seçimin iptal edilmesini istedi. ‘3 bin 389 ölü seçmenin oy kullandığını tespit ettik’

CHP, Hatay'da İl Seçim Kurulu'nun mazbatayı Cumhur İttifakı'nın Hatay Büyükşehir Belediye başkanı adayı AKP'li Mehmet Öntürk'e verme kararına ilişkin Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yapmıştı.

Dün CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile vatandaşları Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) önünde toplanma çağrısında bulunmuştu.

Özel, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Hatay'ın sandıktaki iradesine günlerdir masa başı oyunlarla müdahale edilmektedir.

Başvurularımız sonuçlanmadan ve YSK kararını açıklamadan siyasi baskılarla haksızca ve hukuksuzca mazbata verilmiştir.

Bizler yarın saat 15.00’te YSK önünde olacağız.

Hatay'ın iradesine sahip çıkmak isteyen herkesi barışçıl ve anayasal hak arayışı için YSK önüne çağırıyorum.”

ÖZEL VE CHP HEYETİ YSK BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

YSK Başkanıyla 10 dakikalık bir görüşme gerçekleştiren Özgür Özel ve CHP Heyeti basın açıklaması gerçekleştirdi.

Yapılan açıklamada şunlar söylendi:

"Bizim YSK'dan beklentimiz şudur: Objektif olmaları, dilekçenin hangi partilere ait olduğuna bakmadan hukuka uygun karar vermeleridir. İtirazımızı yaptık. Değerlendirmeye alınmasını bekliyoruz. Biz ilk günde de adayımızın arkasındaydık. Süreç içerisinde bize iletilen farklı talepleri göz önüne aldık. Hatay halkının tercihi olan Lütfü Savaş'ın adaylığının tescillenmesini istiyoruz. Oyların yeniden sayılmasını daha sağlıklı bir şekilde halkın ne söylemek istediğini anlamamız için istiyoruz. Depremde hayatını kaybeden 3 bin 389 kişinin seçmen olarak hesaplandı. Bu sebeple seçimin iptal edilmesini istedik. "

"ÖLÜ SEÇMENE OY KULLANDIRMIŞLAR"

Bugün hukuki süreç devam ederken verilen mazbata için itiraz ettik. Masa başında siyasetin baskısıyla verilen kararların Türkiye'nin geleceği için çok kötü olacağı kararıyla buluştuk Az önce heyetimiz ve gene başkanımız ile hem hukuki sürecin olağan başvurusunu ve olağanüstü başvurusunu ilettik. Yarın YSK'nın görüşmelerini tamamlamasını bekliyoruz. 2569 fark gözüken seçimde 3 bin 389 oy sandıkta beklemektedir. Biz 3 bin 389 ölü seçmene oy kullandırıldığını tespit ettik. Tüm bunları ortaya koyan 86 sayfalık başvurumuzu teslim ettik. Hataylılar enkazın altında iktidar tarafından yalnız bırakılmıştır."