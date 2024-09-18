CHP'den istifa edeceği iddia edilen Mansur Yavaş'tan yanıt geldi

Milliyet yazarı Zafer Şahin'in Mansur Yavaş'ın CHP'den istifa edeceği yönündeki iddiaları politika gündemine bomba gibi düşmüştü.

Zafer Şahin yazısında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın CHP’nin Tüzük Kurultayı’ndaki çıkışıyla resmen olmasa bile fiilen CHP ile köprüleri yaktığını öne sürmüştü.

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Mansur Yavaş’ın CHP’nin 7 Eylül’deki Tüzük Kurultayındaki “Ben de Ekrem Başkanım gibi hazır bir şekilde sizlere konuşma yapmak isterdim. Ama bana 1 saat önce telefonla bildirdiler. Maalesef biz de buradan fitne ateşine odun atmış oluyoruz!” sözlerinin üstü kapalı bir veda mesajı verdiğini iddia eden Zafer Şahin'in bu açıklamalarına Mansur Yavaş'tan tek cümlelik bir yanıt geldi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ın CHP'den ayrılacağı ve 2028 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olacağını iddialarını yazan Zafer Şahin'e, Mansur Yavaş "İftira, tezgah. Yalanların yalan olduğunu ispatla uğraşacak vaktim yok. " sözleri ile yanıt verdi.

Mansur Yavaş bu açıklamasını Ekol TV Haber Müdürü Eray Görgülü'nün sorusuna verdiği mesajlı yanıtla yaptı.