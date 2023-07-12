CHP’den Levent Gültekin’in Kılıçdaroğlu hakkındaki iddialarına cevap

Gazeteci Levent Gültekin, Medyascope TV’de yaptığı açıklamalarda Kemal Kılıçdaroğlu ile seçim öncesi yaşadığı diyaloğu anlatarak çarpıcı bir iddiayı ortaya attı.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun kazanamayacağını bile bile aday olduğunu iddia eden Levent Gültekin, geçtiğimiz yılın Nisan ayında Kılıçdaroğlu ile arasındaki konuşmayı şöyle aktardı:

“Bu laf bir yorum değil, bu bir bilgidir! Twitter'daki sohbetimde Kemal Bey ile yaptığım konuşmayı anlattım. Geçen yıl Nisan ayında.

Gittim Kemal Bey'e 'Ben bir kitap yazdım, akışa göre siz aday yapıyorlar 2023'te' dedim. Burada bir film var ve bu filmin sonunda siz aday oluyorsunuz ve seçimi kaybediyorsunuz dedim...

Kemal Bey bana ne dedi biliyor musun?

'Ülke bitti, hiçbirimizin kurtarma şansı yok' dedi. Ben de bunun üzerine 'Kemal Bey ne diyorsun Allah'ını seversen? Böyle düşünüyorsan sen niye aday oluyorsun?' dedim.

'Levent gerçekten ülkeyi kurtaramayız' dedi.

'Kemal Bey o zaman aday olma. Lütfen!' dedim, bana 'Levent benim kendi adaylığımı engelleme şansım yok' dedi.”

CHP'DEN GÜLTEKİN'E YANIT

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İletişim Koordinatörlüğü, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin Levent Gültekin'in iddialarına sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

"Zorunlu açıklama" başlığı ile yayımlanan CHP'nin paylaşımında, Gültekin'in açıklamaları "hayal ürünü" olarak nitelendirilirken şu ifadelere yer verildi:

"Yorumcu Levent Gültekin tarafından ifade edilen ve Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile arasında yaşandığı iddia edilen diyalog tümüyle hayal ürünüdür. Cumhuriyet Halk Partisi’nde makam ya da adaylıkları dışarıdan belirleyecek bir güç yoktur. Uçurumun kenarında bir ülkeden, büyük Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni kuran kahramanların bugünkü temsilcileri, ülkemizi bugün düştüğü darboğazdan da çıkaracaktır.”