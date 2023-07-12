Levent Gültekin'den Kılıçdaroğlu için akıl almaz iddia: "Kazanamayacağını bile bile aday oldu"

Gazeteci Levent Gültekin, Medyascope TV’de yaptığı açıklamalarda Kemal Kılıçdaroğlu ile seçim öncesi yaşadığı diyaloğu anlattı.

Levent Gültekin'den Kılıçdaroğlu için akıl almaz iddia: "Kazanamayacağını bile bile aday oldu"

Levent Gültekin’in şok eden açıklamalarında Kemal Kılıçdaroğlu’nun kazanamayacağını bile bile aday olduğunu iddia etti.

Geçtiğimiz yılın Nisan ayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birebir görüştüklerini aktaran Gültekin, şunları söyledi:

“Bu laf bir yorum değil, bu bir bilgidir! Twitter'daki sohbetimde Kemal Bey ile yaptığım konuşmayı anlattım. Geçen yıl Nisan ayında. Gittim Kemal Bey'e "Ben bir kitap yazdım, akışa göre siz aday yapıyorlar 2023'te" dedim. Burada bir film var ve bu filmin sonunda siz aday oluyorsunuz ve seçimi kaybediyorsunuz dedim.

"Nasıl yani?" dedi... Sizi aday yapıyorlar deyip isimleri verdim Kemal Bey'e...

"Ben buraya gazeteci olarak gelmedim. Senin evladın var benim yaşımda. Senin evladın olarak geldim buraya. Lütfen... Ülke için bu son bir şans, bu şansı heba etme" dedim.”

"ÜLKE BİTTİ HİÇBİRİMİZİN KURTARMA ŞANSI YOK"

Yaptığı konuşmasının devamında ise Gültekin şu şekilde konuştu, “Kemal Bey bana ne dedi biliyor musun? "Ülke bitti, hiçbirimizin kurtarma şansı yok" dedi.Ben de bunun üzerine "Kemal Bey ne diyorsun Allah'ını seversen? Böyle düşünüyorsan sen niye aday oluyorsun?" dedim. "Levent gerçekten ülkeyi kurtaramayız" dedi. "Kemal Bey o zaman aday olma. Lütfen!" dedim, bana "Levent benim kendi adaylığımı engelleme şansım yok dedi.”

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