CHP'den MTV atağı. AYM'ye taşınıyor

Cumhuriyet Halk Partisi'nden Motorlu Taşıtlar Vergisi için atağa geçti.

Sene başında belirlenen Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ikinci taksiti bu ay alınacak. Araç sahipleri ayrıca, ilki ağustos sonu, ikincisi kasım sonu olmak üzere ek MTV ödeyecek.

Yılsonuna kadar kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlardan ‘bir defaya mahsus’ 2023’te tahakkuk ettirilen MTV tutarı kadar ek MTV alınacak. Yani 2023'te bir de ‘bir defaya mahsus olmak üzere’ ek MTV ödenecek. Söz konusu ek MTV ise, aracın sıfır ya da trafiğe kayıtlı olması fark etmeksizin, tüm araçlara uygulanacak.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'dan da konuyla ilgili açıklama geldi. Basın açıklaması yapan Başarır, ek MTV'yi CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğini şu sözlerle duyurdu:

"Bize oy veren vermeyen, seçimlerde özellikle haklarını savunduğumuz memur, emekli, işçi, çiftçi kandırıldınız. Üç aylık çirkin senaryo ile kandırıldınız. Sizin haklarınızı yine muhalefet olarak biz savunacağız. Herkes bence MTV'den, hukuksuzluktan dava açmalı ve tepki vermeli. Türkiye sahipsiz kalmayacak.

Biz de (ek MTV'yi) Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğiz. Bunu yurttaşlarımız ödemek zorunda değil."

“ANAYASA MAHKEMESİ’NE GÖTÜRECEĞİZ. 85 MİLYON DA BİR KEZ DAHA BU VERGİYİ ÖDEMEK ZORUNDA DEĞİL”

Zamlara karşı hukuki sürece ilişkin yöneltilen soruya Ali Mahir Başarır, “Bu konuyu değerlendireceğiz. Yurttaşlarımızın da dava açmaya hakkı var. Anayasamızın 3’üncü ve 73’üncü maddesine göre net bir şekilde aykırı bir durum var. Çünkü tahakkuk etmiş, ödenmiş bir vergi bir kez daha alıyorum diyor. O yüzden biz de Anayasa Mahkemesi’ne götüreceğiz. Ama bunu yurttaşlarımız da özellikle 85 milyon da bir kez daha bu vergiyi ödemek zorunda değil” yanıtını verdi.