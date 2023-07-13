Araç sahipleri vergiyi iki kez ödeyecek

TBMM Genel Kurulu’nda AKP’nin “memura zam müjdesi” olarak duyurduğu kanun teklifinde, motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) bu yıl ikinci kez alınmasını düzenleyen madde AKP ve MHP’li milletvekillerinin oyları ile kabul edildi.

Araç sahipleri vergiyi iki kez ödeyecek

TBMM Genel Kurulu'nda AKP'nin 17 madde olarak sunduğu, ancak Plan ve Bütçe Komisyonu'nda eklenen maddeler ile 29 maddeye çıkan, 6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi görüşülüyor.

BİR KERELİĞE MAHSUS

Teklifin ilk maddesine göre MTV “bir kereliğe mahsus olmak üzere” bu yıl iki katı olarak alınacak.

AKP'nin gerekçesi ise depremin yarattığı yıkımın telafi edilmesi için kaynak oluşturulmasıyken, muhalefet bu yıkımın depremin ardından toplanan yardımlarla neden sağlanmadığı eleştirisini sunuyordu.

"TELEVİZYON EKRANLARINDA TAAHHÜT EDİLEN DESTEK TUTARLARI TAHSİL EDİLMELİ"

MTV’nin bu yıl bir kez daha alınmasıyla 30 milyar liralık bir kaynak oluşturulması bekleniyor.

Muhalefet, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen bu teklife ilişkin şerhinde MTV'ye ilişkin depremin ardından toplanan yardımları da hatırlatarak, “6 Şubat depremleri sonrası TV programlarında yapılan kampanyalarda taahhüt edilen ancak toplanamayan destek tutarı, motorlu taşıtlar vergisinde ifade edilen 38,5 milyar liraya yakın bir miktardır.

Dolayısıyla; öncelikli olarak yapılması gereken, televizyon ekranlarında taahhüt edilen destek tutarlarının ilgililerinden tahsil edilmesidir.

Eğer, taahhütlerini yerine getirmiyorlarsa, bu kişi ve kuruluşlar aynı zamanda kamuoyuna ifşa edilmelidir” dedi.

“ANAYASA’YA AYKIRI”

Muhalefet, MTV'nin ikinci kez alınmasının Anayasa'ya da aykırı olduğunu ileri sürerek, benzer konuda Anayasa Mahkemesi'nin kararını hatırlattı.

Yüksek Mahkeme'nin söz konusu kararında verginin ikinci kez alınmasının Anayasa'ya aykırı olduğu “Dava konusu düzenleme ile malî güç nazara alınmaksızın ve olağanüstü bir durum da olmaksızın ikinci kez vergi tahakkuk ve tahsil edilmek suretiyle vergi yükü araç sahipleri aleyhine ağırlaştırıldığından, 21. maddenin birinci fıkrası Anayasa’nın 2., 10. ve 73. maddelerine aykırıdır, iptali gerekir” diye açıklanmıştı.

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