CHP’den Rize’de çay mitingi

Cumhuriyet Halk Partisi, bugün Rize 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda çay üreticileriyle birlikte “Çay Mitingi” düzenledi. Gerçekleştirilen mitinge, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’de katıldı.

Mitingin başında, çay üreticileri söz aldı ve yaşadıkları sorunlardan bahsetti. Çay üreticisi Gürsel Ceryan, "Sorunlarımız çay. Biz ona bize sahip çıksın diye seçtik ama o ne yaptı? Bizim paramızı pul etti. Ben hastayım, benim romatizmam var, yalnız çayımı toplayamıyorum. Bir ton çayın parası yevmiye parasını geçiyor" ifadeleriyle tepki gösterdi.

"Eskiden ne yapıyorduk? Çay parasına her şeyi yapıyorduk" ifadesini kullanan Ceryan, "Şimdi altın bile alabiliyor muyuz? Çay parası artık yetmiyor. Geçinemiyoruz. Çay bizim ana gelir kaynağımız değil mi? Bununla geçiniyoruz. Bize artık yetmiyor, yan gelir oldu.” söyleminde bulundu ve emeğinin karşılığını, hakkını istediğini belirtti.

“ALIN TERİNİN KARŞILIĞINI VERİN”

Mitingde çay üreticilerinin yaptıkları konuşmanın ardından Özgür Özel kürsüye çıktı ve konuşmasına "Doğu Karadeniz'in yiğit, mert insanları hepinize merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Haramdan ve yalandan korkan güzel insanları hoş geldiniz" ifadeleriyle başladı.

Yaptığı konuşmada iktidarı sert sözlerle eleştiren Özgür Özel, "Çay fiyatını açıklamayan bir Tarım Bakanı, çay fiyatını açıklamayan hükümetin başkanı, Cumhurbaşkanı olur mu? Çayı niye tweet atarak fiyat açıklıyorsunuz? Gelin Rize’linin gözüne bakın. 17 lirayı söyleyin bakalım kasketler nasıl yere çalınıyor. Yazıklar olsun.” açıklamasında bulundu.

Çay üreticilerine söz verilen banka promosyon ödemelerinin hemen başlaması gerektiğinin altını çizen Özel, "Alın terinin karşılığını vermek devletin boynunun borcudur. Çay üreticisi 25 TL beklerken 17 TL'ye mecbur bırakıldı" dedi.

CHP lideri, çayda fiyatın açıklandığı günden itibaren Rize’de büyük bir moral bozukluğu olduğunu belirtti ve “Biz yerel seçimlerde şunu söylemiştik. Milletin gündeminde olmayan hiçbir konu CHP'nin gündeminde olmayacak. Ama milletin gündeminde ne varsa o bizim gündemimizde olacak. Eğer sonuç alamazsak sokaklar, meydanlar bizimdir.” ifadelerini kullandı.

Bazı kişilerin siyasetteki normalleşme sürecinden rahatsız olduğunu ve eski tartışmalı günleri geri getirmek istediğini ifade eden Özel, “Ama normalleşme vatandaşın sorununu görmemek değildir aksine normalleşme hem müzakere hem de mücadele etmek gerektiğinde eylem de yapmaktır. Onunla kavga etmenin ne bana ne kendisine ne Rize'ye faydası var.” derken, Rize’ye Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kendi memleketinden her görüşten hemşerisinin sesini duyurmaya geldiğini ifade etti.

FİLİSTİN MESAJI VERDİ

Konuşmasında Filistin’e de değinen Özel, Filistin’i tanıyan ülkeleri tek tek aradıklarını ve teşekkür yazısı yolladıklarını söyledi ve “Şu ana kadar 50’ye yakın ülke tanıdı. Bütün dünyanın Filistin’i tanımasını bekliyoruz. Zulüm dursun diyoruz. İsrail’in yaptığı katliamları, soykırımı bir kez de Rize’den lanetliyoruz.” açıklamasını yaptı.

ÇİFTÇİNİN SORUNLARI

Özel, son yıllarda tarım ülkesi olma özelliğini kaybetmenin hüznünü yaşadıklarını ileterek “Bizim ülkemizde her yıl Trakya kadar ekilir toprak, AK Parti hükümeti boyunca bu topraklar boş kaldı, kaybedildi. Bu sebeple çiftçinin haklarını korurken Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Köylü milletin efendisidir" sözünü hiç unutmuyoruz.” ifadelerini kaydetti.

“Çiftçilerimize neleri önerdiğimizi söylemeliyim çünkü CHP sorunu sadece söyleyen değil çözümlerini anlatan, öneriler sunan bir partidir. Çiftçilerimizin sorunlarını çözmek için önce kanuna uyacağız. “ ifadelerini kullanan CHP lideri, 2006 yılında çıkan kanuna uyulmadığının altını çizerek “Sulamada kullanılan elektrik borçları hemen ürün satılınca ödenebilmeli. Çiftçimizin banka borçları tamamen silinmeli, bir kereye mahsus kredi borçlarının faizi silinmeli, anapara 5 yıla bölünmelidir. Çiftçinin elinde kalan ürünler devlet tarafından mutlaka alınmalı. “ dedi.

Özgür Özel, “Kendi ürünümüzü 1 liraya alıp uluslararası şirketlerin 10 liraya bize sattığı bu düzenden hep birlikte rahatsızız. 2003 yılında çiftçi kayıt sisteminde 2.8 milyon çiftçi kayıtlıyken 20 yıl sonra 2.3 milyon çiftçiye düştü. Ve 20 yılda nüfus 20 milyon artarken maalesef 500 bin çiftçiyi kaybettik. Hal böyle olunca 20 yılda 20 milyon artan nüfus ama 500 bin çiftçi kayıp. 20 milyon ton buğday üretimi varken 2002 yılında, 20 yıl sonra aynı miktarda buğday üretimi.” açıklamasını yaptı.

Cumhuriyet tarihindeki en fazla et ithalatının AKP iktidarı döneminde yapıldığını ve 22 yılda 356 bin ton et ithalatına 1.8 milyar dolar para ayrıldığını ifade eden Özel, “ Son 1 yılda küçük baş hayvan sayımız 4 milyon azaldı. Ve 2023 yılında küçülen, daralan tek sektör tarım sektörü oldu. Çiftçilerimizin bankalara olan borçları 1 yılda tam yüzde 88 arttı. Çiftçilerimizin artan borcunun toplamı 652 milyar liraya ulaştı.” dedi.

Çiftçilerin yaş ortalamasının yükseldiğini belirten ve ortalamanın 58 olduğunu kaydeden Özel, “Her 4 genç çiftçiden 3 tanesi en kısa zamanda tarımı bırakmak, başka işlerle uğraşmak istediklerini söylüyorlar. Eğer bir ülkede çiftçilerin yaş ortalaması 58 olduysa, 4 gençten 3’ü yurt dışına gitmeyi hayal ediyorsa, 4 çiftçiden 3 tanesi tarım yapmak istemiyorsa işte o ülke için gerçek beka sorunu budur.” açıklamasında bulundu.

YAŞ ÇAY ALIM FİYATI

CHP lideri, mitingde gerçekleştirdiği konuşmada, “Çaya gelince; CHP'nin bugün Rize meydanında yapmış olduğu bu miting 100 yıllık bir yürüyüşün geldiği noktadır. 100 yıldır buralarda çay tarımı yapılmaktadır. Ancak Türkiye çay tüketiminde 1. sıradayken, çay üretiminde 5. sıradadır.” ifadelerini kullandı ve çayda yerli üretimin yeterince yapıldığını, çay ithalatını denetleyerek, sınırlandırarak, kaçak çaya engel olarak üreticinin sorunlarının çözülebileceğini vurguladı.

“Biliyorsunuz çay fiyatı açıklandı. Kim açıklar çay fiyatını? Bakanlar açıklar, başbakan açıklar. Şimdi bakan yok, başbakan yok. Hükümetin başı gelir açıklar. Senelerce tütün fiyatı memleketim Manisa’da Akhisar’da açıklandı.” Özel, “Şimdi hadi bakalım gelin açıklayın. Ortada kimse yok. Çay fiyatını açıklamayan bir Tarım Bakanı, çay fiyatını açıklamayan hükümetin başkanı, Cumhurbaşkanı olur mu? Çayı niye tweet atarak fiyat açıklıyorsunuz? Gelin Rize’linin gözüne bakın. 17 lirayı söyleyin bakalım kasketler nasıl yere çalınıyor. Yazıklar olsun.” ifadeleriyle duruma tepki gösterdi.

ÇAYKUR İŞÇİLERİNİN SORULARINA DEĞİNDİ

Yaptığı konuşmada, Çaykur işçilerinin de sorunlarına değinen Özel, “ Çaykur'da çalışan işçiler var. 11 bin çalışan işçi var. Çaykur işçileri artık 6 ay çalışıp 6 ay boş kalmak istemiyorlar. Çaykur işçilerinin enflasyon altında zam ala ala maaşlar eridi. Çaykur işçisi 20 yıl önce asgarinin dört buçuk ücreti alırken bugün bir buçuk asgari ücret geriledi.” ifadelerini kullanırken Çaykur işçisinin asgari ücretin altında çalıştığını belirtti.

ÜRETİCİNİN SORUNŞLARINA ÇÖZÜM SUNDU

“Üretici sorunu içi çay kanunu mutlaka çıkarmalıdır. Biz geçmişte sizin hemşehriniz İstanbul Milletvekilimiz Mehmet Bekaroğlu ile Tahsin Ocaklı'yla bir çay teklifi verdik. Teklife evet dediğinizde işçinin de üreticinin de sorunu çözülüyor.” açıklamasını yapan Özel, önerinin AKP ve MHP oylarıyla reddedildiğini aktardı.

Özel, konu hakkında, “Buradan Sayın Erdoğan'a, Sayın Bahçeli'ye sesleniyoruz. Önergeyi vereceğiz,reddetmeyin, Rize'yi unutmayın. Çay üreticsine söz verilen banka promosyon ödemelerine derhal başlanmalı.” ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZLERİNİ HATIRLATTI

“Yurda kaçak yollarla gelen çaylar engellenmeli. Buradan hatırlayalım, bir selam yollayalım. Ne diyordu Kemal Bey, "Kaçak çayları getireceğim, Rize meydanında yakacağım. CHP'yi iktidara taşıyacağız". Kaçak çayları getireceğiz, çayları yakmaya Kemal beyi de davet edeceğiz. “ ifadelerini kaydeden Özgür Özel, mitinge katılan Rize'nin bütün demokratlarına teşekkür etti ve “Artık çayın baş tacı olduğu günleri görmek istiyoruz. Artık yüzümüz gülsün, Rize'nin yüzü gülsün istiyoruz. Rize'deki AK Partililer, MHP'liler alın terinin partisi olmaz, alın terinin karşılığını vermek devletin boynunun borcudur. Çay üreticisi 25 TL beklerken 17 TL'ye mecbur bırakıldı." dedi.