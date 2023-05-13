CHP’li Bakan talimatı belgeyle anlattı: Polis Meslek Yüksek Okulları personeline seçim gecesi ‘ihtiyat kuvvet’ görevi

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Polis Meslek Yüksek Okulları'ndaki görevlilerin tamamının seçim gününde ‘ihtiyat kuvvet’ olarak görevlendirilmesine ilişkin bir belgeyi açıkladı.

Bakan’ın Halk TV’de konuk olduğu programda gösterdiği ve Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak’ın imzasın yer aldığı belgede ‘gizli’ ibaresi de yer aldı.

Bakan, "İzinli gününde neden Polis Meslek Yüksek Okulları görevlilerini okullara çağırıyorsun? Bunun yanıtını öğrenmek istiyorum. Polis memurlarına kanunsuz emirleri uygulamayın, diyoruz" dedi.

"BU BELGELER POLİS MEMURUNDAN BANA GELDİ"

Bakan, şunları kaydetti:

"Seçim güvenliği için İçişleri Bakanlığı sandık güvenliği için tedbir alabilir ve bununla ilgili polisi de görevlendirebilir bu tabii bir şeydir. Yeni belgeye göre seçim günü bütün polislerin oy kullandıktan sonra saat 13.00'dan itibaren ihtiyat kuvvet olarak beklemesi gerektiği söylendi. Bunu soruyoruz. Neden? Ben bu belgeyi TBMM Milletvekili olarak denetim görevimin gereği olarak ilk kez buradan soruyorum.

İzinli polislerin seçimden sonra oy kullandıktan sonra evlerine gitmesi gerekirken neden oy kullandığı okullarda hazır kuvvet olarak bekleyecekler?

Toplum gizemli durumlardan korkar. Dolayısıyla bir seçime giderken 1. Biz sizin neler yaptığınızı biliyoruz. 2. bu belgeler bana polis memurlarından geldi. Biz de buradan onlar aracılığıyla sesleniyoruz; ‘Sen anayasaya uygun olarak görevini yap kardeşim’ diyoruz"