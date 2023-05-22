Yaşanan arbede sonrası polis havaya ateş açtı. Kadıköy'de gergin anlar

Olay, Kadıköy'de meydana geldi. Polis, yüksek sesle müzik dinleyen grubu uyardı. Uyarıları dikkate almayan grup, ekiplerin ikinci kez kendilerini uyarmaya geldiği sırada arbede yaşandı. Arbede sırasında biber gazı sıkan polise yumruk atıldı. Polisin havaya ateş açtığı olayda 4 kişi gözaltına alındı.

Yaşanan arbede sonrası polis havaya ateş açtı. Kadıköy'de gergin anlar

(DHA) İddiaya göre Moda Sahili'nde yüksek sesle müzik dinleyen bir grup çevredeki vatandaşları rahatsız etti.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri grubu uyararak olay yerinden ayrıldı.

Bir süre sonra grup uyarıları dikkate almayarak yüksek sesle müzik dinlemeye devam etti.

İhbar üzerine ikinci kez olay yerine gelen polis ekipleri ile grup arasında arbede çıktı. Gruptaki bir kişi biber gazı sıkan polise yumruk attı.

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POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI

Polis memuru havaya ateş ederek grubu dağıttı. Olay sırasında 4 kişi gözaltına alınırken o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Görüntülerde; polis ekiplerinin bir kişiyi gözaltına aldığı sırada, grubun ekiplere müdahale etmeye çalıştığı ve bunun üzerine ekiplerin biber gazıyla grubu dağıtmaya çalıştığı görülüyor.

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Polisin biber gazı sıkmasının ardından bir kişinin polis memuruna yumruk attığı ve bunun üzerine bir polisin silahını çekerek havaya 3 el uyarı ateşi açması ve gözaltına alınan kişiler görülüyor.

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Gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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