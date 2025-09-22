CHP'li başkan için suikast alarmı verildi!

Düzenleme: Kaynak: Marmaris Manşet gazetesi
CHP'li başkan için suikast alarmı verildi!

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın evine para karşılığı saldırı düzenleneceği iddiası gündem oldu.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın evine para karşılığı saldırı düzenleneceği yönündeki ihbar üzerine harekete geçti.

Marmaris Manşet gazetesinin haberine göre, güvenlik birimlerine Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın konutunun kurşunlanacağına dair ihbar alındı. Muğla Valiliği ihbarla ilgili gerekli önlemlerin alınması talimatını verdi.

164079.jpg

ARAS'IN EVİNİN OLDUĞU ÇEVREYE EKİPLER GÖNDERİLDİ

Başkan Aras'ın evinin bulunduğu bölgeye jandarma ekipleri gönderildi. Evin çevresinde ve mahallede yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Soruşturma devam ediyor.

