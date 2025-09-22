Yeni anket ortalığı karıştırdı! Cumhur İttifakı seçmeninden şok yanıt

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na mahkeme kararıyla Gürsel Tekin'in "kayyum" olarak atanması, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'kararı tanımıyoruz' demesinin ardından il başkanlığına polisle birlikte girmesi gündemdeki yerini koruyor.

Yapılan yeni anket gündeme bomba gibi düştü. Gündemar Araştırma 3-4 Eylül tarihlerinde 1170 vatandaşa, “CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptali ve kayyum atanması sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz?” diye sordu.

Vatandaşların yüzde 58’i süreci “siyasi müdahale” derken; yüzde 33’ü “hukuki süreç” dedi. Ankette en dikkat çekici sonuç Cumhur İttifakı seçmenlerinden geldi.

MUHALİF SEÇMEN “SİYASİ MÜDAHALE” DEDİ

CHP seçmeninin yüzde 87’si, İYİ Parti seçmeninin yüzde 82’si, DEM Parti seçmeninin yüzde 72’si ve TİP seçmeninin yüzde 70’i kayyum kararını siyasi bir hamle olarak değerlendirdi. Zafer Partisi seçmeninde bu oran yüzde 65 oldu.

CUMHUR İTTİFAKI'NDA ÇATLAK

Cumhur İttifakı tabanının yanıtları ankette sürpriz oldu. AKP seçmeninin yüzde 35’i, MHP seçmeninin ise yüzde 26’sı 'kayyum' kararını siyasi müdahale olarak gördü. MHP seçmeninde “fikrim yok” diyenlerin oranı yüzde 31’e kadar yükseldi.

Yeniden Refah Partililer de kayyum kararını yüzde 61’i “hukuki” olarak tanımlarken, yüzde 35’i siyasi müdahale olarak gördü.

Analistlere göre, anket sonucu iktidar cephesinde de kayyum kararına dair tereddütlerin bulunduğunu ortaya çıkardı.

